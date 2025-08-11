- Dragi prijatelji, naravno da svi pratimo buku oko sastanka američkog i ruskog predsednika. Ne želim da se vraćam na sve u vezi čega je SMER - SSD bio u pravu u svojoj proceni ukrajinsko-ruskog sukoba.

Praktično u svemu - izjavio je Fico u video-poruci. Dodao je kako „svi već znaju da sukob nema vojno rešenje“, da je „članstvo Ukrajine u NATO-u nemoguće“ te da je „Zapad iskoristio Ukrajinu kako bi oslabio Rusiju, što nije uspelo“.

Posebno je ponovio svoju omiljenu afričku poslovicu: „Nije važno da li se bore slonovi ili imaju se*s, trava uvek pati. Bez obzira na ishod pregovora 15. avgusta, trava će patiti – u ovom slučaju Ukrajina.“

Fico je u nastavku optužio ukrajinske političke čelnike za „udvaranje Zapadu“, i utvrdio kako je rat mogao da završi još u aprilu 2022., ali da je to "svojim telima sprečila nekolicina zapadnih političara".

Zaključio je da se „rat ionako kad-tad mora završiti“ i da će tada „oni koji su najglasnije vređali Rusiju prvi potrčati u Moskvu da traže poslovne prilike".

Kako piše slovački portal aktuality.sk njegove izjave, nisu prošle nezapaženo u Kijevu. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je vrlo oštro.

- Nakon više od tri godine oružane agresije Ruske Federacije na Ukrajinu u punom opsegu, premijer Slovačke Republike Robert Fico još uvek ne shvata prave razloge ove kriminalne invazije i opasnost koju sa sobom nosi saradnja s agresorskom državom - poručili su iz Kijeva.

Dodali su kako je „žalosno što šef vlade države članice EU pribegava otvoreno uvredljivoj retorici protiv Ukrajine i ukrajinskog naroda, koji i dalje herojski pruža otpor ruskoj agresiji“.

- Snažno upozoravamo na korišćenje neprijateljskih folklornih analogija i pokušaje podizanja domaćeg političkog rejtinga na štetu Ukrajine. Takve neozbiljne izjave vređaju sećanje na pale, patnju miliona ukrajinskih porodica i žrtvu onih koji se bore za slobodu - navodi se u saopštenju.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ukrajinsko ministarstvo naglašava kako su Ficove reči „u oštroj suprotnosti s duhom dobrosusedstva, solidarnosti i međusobnog poštovanja koji slovački narod dosledno pokazuje prema Ukrajini“, kao i da „premijer time omalovažava i vlastitu naciju“.

