Tri prioriteta na kojima insistira Kijev

- Prioriteti su apsolutno jasni - poručio je Zelenski:

  • Rusija mora da pristane na prekid vatre
  • Samit Putin-Tramp mora da dovede do istinski dugog mira
  • Potreba za dugoročnom bezbednošću Ukrajine, koja će biti uspostavljena sa Amerikom i Evropom

Zelenski je o ovim temama razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

- Ukrajina i Nemačka dele stav da se rat mora završiti što je pre moguće, sa dostojanstvenim mirom. Parametri kraja rata oblikovaće evropsku bezbednosnu arhitekturu u decenijama koje dolaze - naveo je predsednik Ukrajine.

On je dodao da se rat odvija u Evropi, da je Ukrajina već deo Evrope i da pregovara o članstvu u Evropskoj uniji, zbog čega Evropa mora biti aktivni učesnik u svim procesima vezanim za mir.

Sastanak Putin-Tramp, moguća trilaterala sa Zelenskim?

Zelenski je rekao da su on i Merc usaglasili stavove i dogovorili nov razgovoru, a danas će, najavio je, održati onlajn sastanak bezbednosnih savetnika Ukrajine, EU i SAD radi dalje koordinacije.

Takođe je otkrio da su u toku razgovori o mogućim formatima samita: dva bilateralna i jedan trilateralni.

- Ukrajina se ne plaši sastanaka i očekuje isti hrabar pristup od ruske strane. Vreme je da se okonča rat - zaključio je Zelenski.

