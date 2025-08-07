Tri prioriteta na kojima insistira Kijev
- Prioriteti su apsolutno jasni - poručio je Zelenski:
- Rusija mora da pristane na prekid vatre
- Samit Putin-Tramp mora da dovede do istinski dugog mira
- Potreba za dugoročnom bezbednošću Ukrajine, koja će biti uspostavljena sa Amerikom i Evropom
Zelenski je o ovim temama razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.
- Ukrajina i Nemačka dele stav da se rat mora završiti što je pre moguće, sa dostojanstvenim mirom. Parametri kraja rata oblikovaće evropsku bezbednosnu arhitekturu u decenijama koje dolaze - naveo je predsednik Ukrajine.
On je dodao da se rat odvija u Evropi, da je Ukrajina već deo Evrope i da pregovara o članstvu u Evropskoj uniji, zbog čega Evropa mora biti aktivni učesnik u svim procesima vezanim za mir.
Zelenski je rekao da su on i Merc usaglasili stavove i dogovorili nov razgovoru, a danas će, najavio je, održati onlajn sastanak bezbednosnih savetnika Ukrajine, EU i SAD radi dalje koordinacije.
Takođe je otkrio da su u toku razgovori o mogućim formatima samita: dva bilateralna i jedan trilateralni.
- Ukrajina se ne plaši sastanaka i očekuje isti hrabar pristup od ruske strane. Vreme je da se okonča rat - zaključio je Zelenski.