Darko Lazić, pevač koji se proslavio kao pobednik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", već godinama je jedno od najeksponiranijih imena domaće javne scene. Pored muzičkog uspeha, često je bio tema medija zbog privatnog života, porodičnih odnosa, ali i saobraćajnih nezgoda koje su obeležile prethodni period.

Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da Darko ima i mlađeg brata — Dragana Lazića, koji se takođe bavi pevanjem. Ipak, za razliku od poznatijeg brata, Dragan bira povučeniji život i daleko ređe se pojavljuje u medijima.

– Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega, rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za "Hajp".

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće — ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće. 

