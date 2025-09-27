''Lexington'' bend večeras ima drugi koncert u Sava Centru, a malo ko zna da frontmen grupe Bojan Vasković rane na duši nosi još od najranijeg detinjstva.

U emisiji ''Preživeli'' pevač je ispričao da je njegov otac teško ranjen za vreme rata i da je zbog toga do kraja života bio invalid. Foto: ATA images

- Tata se vraćao kući jedan dan. Na jednoj čistini, gde je snajper zona jer su tu često ljudi pretrčavali, on je stao da pomogne jednom čoveku i tu ga pogodi snajper. Od tog ranjavanja je ostao nepokretan. Rekao mi je da mu je samo bilo u glavi da li da se ubije ili da preživi zbog nas, jer je znao da će ostati invalid - prisetio se Bojan Vasković suznih očiju.

- Kasnije je tata prebačen hitno na VMA, usledile su tri godine rehabilitacija i mi smo svi došli za Beograd da budemo sa njim. Kako je tata bio nepokretan, mama je radila sve sama, tako da smo sestra i ja kasnije pričali da su nam zapravo roditelji bili mađionačari, jer nam nikad nije ništa falilo i pored svega. Išli smo na eskurzije i nismo se izdvajali od druge dece.

Zatvorska ćelija

Dva i po meseca pevač i njegova sestra proveli su u zatvorskoj samici zbog optužbe da njihova porodica krije informaciju o Ratku Mladiću. Foto: M.M/ATA images

– Dešava se taj period hapšenja, gde smo kao porodica, a pogotovo sestra i ja bili kolateralna šteta. Mene su teretili dok sam imao 17 godina, proveo sam dva meseca u samici, majka 8 meseci i sestra isto dva i po meseca, dok otac ostaje sam. Samo zato što je majka radila u birou Republike Srpske kod Jovana Đoga, koga su teretili za skrivanje Ratka Mladića. Hapse sestru i mene da bi ucenili majku da nešto kaže, tipičan politički slučaj. Posle 11 godina pravda je pobedila, mi smo svi oslobođeni i istina je izašla na videlo, hvala Bogu. Majka je u to vreme dobijala preteće poruke različitih sadržaja. U zatvoru su prema meni i sestri svi stvarno bili dobri, jer su znali da smo tu na pravdi Boga. Tu sam zapalio i prvu cigaru. To je bila agonija, jer nisam znao ni zašto sam tu, nisam znao ni kako su mi sestra, majka, otac, tek posle 15 dana sam čuo kad je došao advokat u posetu – ispričao je svojevremeno Bojan, koji teške događaje iz detinjstva nastoji da zaboravi. Ipak, činjenica je da su ga neprijatna dešavanja iz prošlosti i stradanja dodatno zbližila sa sestrom.

(Kurir)

BONUS VIDEO: