Ovo nekadašnje naselje, u kojem je živelo oko 3.000 ljudi, danas privlači avanturiste iz celog svijeta koji dolaze da istraže njegove zarasle ulice i kuće.

Priča o "selu duhova"

Houtouvan je smešten na ostrvu Šengšan, delu arhipelaga od 400 ostrva, otprilike 64 kilometra istočno od Šangaja. Tokom devedesetih godina prošlog veka, većina stanovnika napustila je ovo slikovito mesto u potrazi za boljim poslovnim prilikama u velikim gradovima. Foto: Profimedia

Duga i naporna putovanja do kopna značajno su uticala na kvalitet života, što je ubrzalo iseljavanje. Do 2002. godine selo je bilo potpuno napušteno, čime je zaslužilo nadimak "selo duhova".

Kada priroda preuzme vlast

Nakon što su ga ljudi napustili, selo je prepušteno prirodi. Bujne zelene puzavice i bršljan počeli su da se penju po zidovima kuća, ulaze kroz prozore i prekrivaju čitave zgrade.

Prizori su toliko nestvarni da mnogi posetioci Houtouvan porede sa lokacijama iz Tolkinovih fantastičnih svetova. Celo područje danas izgleda kao zelena oaza u kojoj su kamene strukture postale jedno sa vegetacijom.

Novi život zahvaljujući TikToku

Prekretnica se dogodila kada su fotografije napuštenog sela postale viralne na internetu. To je podstaklo brojne avanturiste i putnike da istraže ostrvo.

Ubrzo je Houtouvan postao omiljena destinacija za TikTokere i influensere, koji dolaze da snimaju atraktivne fotografije i videozapise za društvene mreže. Neki su snimali poglede sa urušenih balkona, uprkos upozorenjima na opasnost.

Turistički procvat i povratak meštana

Nagli porast popularnosti doneo je i ekonomsku korist.

Samo u 2021. godini selo je posetilo 90.000 turista. Kako bi se osigurala sigurnost posetilaca, 2017. godine izgrađena je i platforma za posmatranje. Stotine turista sada svakodnevno pešačkim stazama istražuju Houtouvan. Zanimljivo je da se neki od bivših stanovnika svakodnevno vraćaju u svoje nekadašnje domove, ali sada kao prodavci vode i suvenira turistima.

BONUS VIDEO: