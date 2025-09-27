Pevač je šokirao objavom na Instagramu, podelio je objavu jednog korisnika pomenute mreže, koji je slikao kolovoz, sedeći za volanom,i pri tom putem emotikona pokazao srednji prst novinarima. 

Može se reći da su Darko i njegov prijatelj pogođeni objektivnim izveštavanjem novinara i zbog toga su se ovako izrazili. 

- Za novinare... Kako niste napisali 'Darko i supruga su dobro, hvala Bogu', samo s****e", stajalo je u objavi koju je Lazić s ponosom podelio na storiju.

Foto: Printskrin Instagram/darkolazicofficial

 

Podsećanja radi, Darko i njegova supruga Katarina nedavno su doživeli saobraćajnu nezgodu na auto-putu kod Geneksa, u blizini Beogradske arene, dok su se vraćali s promocije pesme Tijane Matić, Katarinine sestre, odnosno Darkove svastike.

Iznenađujuća je informacija da je Darko u krvi imao 1, 93 promila alkohola u krvi, a tvrdio je suprotno. 

