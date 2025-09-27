Američki muzičar Evan Dando (58) frontmen je kultnog benda "The Lemonheads", a danas izgleda daleko od one moćne figure koja je obeležila devedesete.

U to su mogli da se uvere i obožavaoci u Zagrebu, koji su prošle nedelje sa velikim očekivanjima došli na koncert ove grupe. Međutim, nastup u Vintage Industrial Bar- pretvorio se u razočaranje kada su se umetnici rano povukli sa bine.

Bend je u sklopu evropske turneje koja obuhvata još desetine gradova nastupio u Zagrebu 16. septembra, a iako je najavljeno da će odsvirati ceo album "Come on Feel the Lemonheads", već od prvog minuta stvari nisu tekle kako su mnogi planirali.

Dando je izrazio nezadovoljstvo ozvučenjem, a posle pola sata svirke u kojoj se činilo da bend ni sam nije usklađen, muzičar je bacio klavijature i napustio pozornicu. Publika je je ovu situaciju delila na društvenim mrežama i na taj način izražavala razočarenje te komentarisala njihovu neorganizovanost. Lokalni portali pisali su da je koncert završio kao pravi muzički brodolom.

Ni Pariz nije doneo puno utehe

Dve noći kasnije u Parizu, situacija nije bila znatno bolja. Prema recenzijama francuskih medija, Dando je lupao mikrofon, neretko se gubio u tekstu napisanom na papiru, a ceo nastup trajao je manje od sat vremena zbog ograničenja prostora. Uprkos kritikama, bend je snimak iz Pariza objavio na Fejsbuku gde objašnjava kako izgleda njihova turneja:

- Duge vožnje, delimo autobus sa deset ljudi. Ponekad imamo šest koncerata zaredom. Lemonhedsi daju sve od sebe svake večeri. Nije uvek lako, ali Evan to voli i rođen je za ovo. Hvala DŽonu, Farliju i celoj ekipi na podršci. Još pet koncerata od 35.

Podsetimo, "The Lemonheads" su osnovani 1986. godine u Bostonu, a bend je postao poznat u ranim devedesetima, posebno nakon izlaska albuma "It’s a Shame About Ray" (1992) koji im je doneo veliki uspeh. Pesme poput ''Into Your Arms'', ''It’s About Time'' i ''Big Gay Heart'' dugo su dominirale alternativnim rokom i postale klasik repertoara.

Tokom godina Dando se borio sa ovisnostima i ličnim problemima, a o čemu je pričao za Gardijan.

BONUS VIDEO: