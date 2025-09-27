Veliki broj Rusa se doselio u Beograd, a potom i u ostatak Srbije pogotovo nakon početka rata između Rusije i Ukrajine. Na beogradskim ulicama sve više se čuje ruski jezik, dok ruski vrtići i obrazovne institucije sve više niču po našoj prestonici.

Bez obzira koliko dugo žive u našoj zemlji, Rusi su i dalje šokirani zbog ovih 10 stvari:

Foto: Z. Knežević

 

 

1. Dva pisma

Rusi su iznenađeni što se kod nas praktikuju dva pisma: ćirilica i latinica. Zbunjujuće je što se oba pisam koriste ravnopravno, što su sve reklame na latinici, što su ulične table i bilbordi na latinici, kao i međusobno dopisivanje na društvenim mrežama se mahom vodi na latinici.

Inače, još više se Rusi zbune kada shvate da Srbija ima dve zastave: zvaničnu, sa grbom sa dvoglavim orlom, i verziju za „javnu upotrebu“, jednostavno trobojnicu bez grba.

2. LJubav prema Rusima

Svaki Rus ostane šokiran kada shvati bezgraničnu i bezuslovnu ljubav Srba prema Rusiji i Rusima. Rusi vole da ponavljaju poslovicu koja se decenijama vrti kod nas „Nas i Rusa ima 300 miliona, a bez ruše je pola kamiona“.

Foto: Milena Anđela

 

 

3. Besplatan javni prevoz

Kao jedno do neverovatnih čuda, Rusi navode i besplatan javni prevoz u Beogradu.

4. Politizacija

Rusima je neverovatno čudna kontradiktornost u političkim stavovima.

5. Pušenje u kafićima i restoranima

Rusi su zgroženi navikom Srba da puše u restoranima i na javnim mestima, kao i za postojanje soba za pušače u hotelima.

Foto: Profimedia

 

 

6. Brutalna arhitektura

Građevine iz doba Jugoslavije koje su sastavljene od masivnog betona, a koje i dan danas postoje Rusima su neverovatno šokantne.

"Beton je postao neka vrsta „narodnog” građevinskog materijala, za razliku od dekora i luksuznih arhitektonskih ekscesa kapitalističkih palata i vila. Među svim jugoslovenskim republikama, Srbija je bila ta koja je proizvela najbrutalnije građevine, a u samoj državi neprikosnoveni lider u tom pogledu pripada glavnom gradu Beogradu," pišu ruski mediji.

 
7. Čitulje na ulicama

Rusi su prestravljeni kada na autobuskom stajalištu vide čitulje. NJima je to neverovatno, a pogotovo im je čudno što se te čitulje retko skidaju i što su stare i po nekoliko godina.

8. Grafiti

Rusima nije jasno kako neko može dozvoliti da se zidovi pojedinih zgrada šaraju na tako vandalski način i da se tome ne stane u kraj.

Foto: Jutjub printskrin/Aleksandar Aksović

 

 

9. Merak

Navika Srba da šetaju lagano bez opterećenja, da ispijaju kafu u kafiću, da izlaze sa prijateljima na splavove ili u kafane i tamo ostaju do sitnih sati...

10. U Srbiju bez vize

Rusi su oduševljeni što samo sa pasošem mogu da dođu u našu zemlju.

- Čak se i povratne karte, hotelske rezervacije i zdravstveno osiguranje koje se obično navode kao obavezne putne isprave, u stvari, nikada ne moraju pokazati na granici - pišu Rusi koji svima predlažu da posete našu zemlju.

(Still)

