Iako mnogi već spekulišu o njegovim narednim nastupima i budućnosti na terenu, jedno je neosporno – podrška Natalije je stalna i bezrezervna.

Foto: Profimedia, Instagram printskrin/jokic.natalija, ATA images/A.A/.

Venčanje Nikole i Natalije bilo je raskošno i emotivno. Veselje je okupilo brojne članove porodice, prijatelje i kolege, a za muziku i atmosferu bila je zadužena popularna srpska pevačica Aleksandra Prijović, čiji hitovi su posebno omiljeni Jokiću. NJeno izvođenje izazvalo je veliki aplauz, a prisutni su uživali u energiji koju je pevačica unela u svaki trenutak proslave.

Šaban i pohvala vanserijskoj pevačici

Aleksandra Prijović nije samo popularna među mlađom publikom – njene vokalne sposobnosti i harizma ostavili su trag i kod legendi narodne muzike. Čuveno je da je Šaban Šaulić, dok je slušao njen nastup, plakao uz njene pesme i izjavio da je vanserijska pevačica. Ova priznanja potvrđuju njen talenat i sposobnost da publiku emotivno poveže sa pesmom, ali i sa pričama koje one nose. Foto: ATA images/A. Ahel

Sećanje na Dušana „Duška“ Kostića

Iza popularne pesme „Sačuvaj tajnu, ljubavi moja“, koju Aleksandra Prijović često izvodi, krije se potresna i misteriozna priča. Pevač Dušan „Duško“ Kostić nestao je 1996. godine i od tada njegova sudbina ostaje nepoznata. NJegov nestanak izazvao je brojne spekulacije, ali rešenje misterije i dalje nije pronađeno.

Aleksandrino izvođenje ove numere nosi težinu te priče, jer publiku podseća na emocije i tragediju koju je Kostić ostavio iza sebe. NJeno izvođenje je više od običnog nastupa – to je čin sećanja i poštovanja prema umetniku čija pesma i dalje odjekuje među fanovima.

Kombinacija talenata i emocija

Na svadbi Nikole Jokića, Aleksandra Prijović je pokazala sve svoje kvalitete – kako vokalne, tako i scenske. NJena sposobnost da prenese emociju pesme, ali i da se uklopi u svečanost, učinila je da venčanje ostane u pamćenju svih prisutnih.

