Ipak ono što nije mogla da sakrije, jeste ljubav koju je imala sa pokojnim kolegom Masimom Savićem, ali i suprugom Aleksom Todorovićem.

U javnosti dugo nije bilo poznato kako on izgleda, ali se na društvenim mrežama pojavila jedna fotografija ovog para.

Bebi se zaljubila u profesora i pisca Aleksu Todorovića. Iako njihov prvi dejt nije bio obećavajući, budući da je Aleksa na prvom sastanku bio veoma ćutljiv, pevačica je vremenom dala Aleksi šansu. Zabavljali su se pet godina, a onda i stali na ludi kamen. Venčali su se 2014. godine, a na ceremoniji kum im je bio poznati pevač Oliver Mandić.

- Moj muž se zove Aleks Todorović. Rođen je i odrastao u Los Anđelesu, baš u opštini Holivud. Tamo je završio studije i stekao zvanje profesora književnosti i ruskog jezika. Devedesetih je prvi put na duže došao u Beograd, gde je zbog poznavanja jezika i zemlje bio dopisnik za nekoliko novinskih redakcija uključujući „Dejli Telegraf“ - rekla je Bebi jednom prilikom za „Gloriju“.

Svoju ljubav sa Alekom je slikovito opisala, upoređujući je sa čuvenim hitom „Hajde da“. Foto: ATA images/A. Ahel

- Bilo je leto i ja sam cele noći radila u jednom muzičkom studiju. Dočekalo me jutro i nebo u stilu pesme „Hajde da“. Kako se ispostavilo kasnije, našla sam i dečka kao san, kako glasi prvi stih te numere. Svratila sam do drugarice i tamo zatekla njega i njegovog kolegu. Ona nije bila tu i ostala sam da je sačekam - rekla je Bebi ranije, ističući da je bila opčinjena Aleksinim prstima:

- Svratila sam do Teodore i tamo zatekla njega i njegovog kolegu. Ona nije bila tu i ostala sam da je sačekam. Za razliku od kolege Dejvida, koji je bio raspoložen da ćaska, Aleks je sedeo za svojim laptopom i kucao. Sela sam preko puta njega i gledala mu u prste. Imao je ruke kao da celog života svira Rahmanjinova. Pogled sa njih nisam podizala. Otvorila sam svoj laptop, pregledala poštu i slušala muziku dok se moja prijateljica nije pojavila. Ćutao je i kada je ona stigla. U jednom trenutku je ušao u kuću i pustio pesmu „Mustafa“. To je za mene bio znak „znam ko si ti“. Narednih nedelju dana nisam ga viđala, a onda smo se sreli na jednoj rođendanskoj žurki i tu smo se, kako se to kaže, smuvali - kazala je tada Bebi Dol.

