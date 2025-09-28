Mnoge je iznenadio njihov potez, kada su objavili 2 dueta - Bora je gostovao na albumu "Kosovka devojka" iz 1984. sa pesmom "Pedikulis pubis" (stidne vaši na latinskom), a godinu dana kasnije Brega se revanširao duetom "Disko mišić" na "Istini".

Vladimir Đurić je pisao o tome, a njegovu priču prenosimo u celosti:

- Saradnja na pesmi 'Pediculis pubis', što na latinskom znači 'Stidne vaši', odigrala se u Sarajevu 1984. godine. Bora je bio Bregin specijalni gost i spavao je kod njega u kući nekoliko noći. U jednoj TV emisiji, Bora je slikovito opisao kako je uživao da spava u Breginom bračnom krevetu, ali da se malo toga seća jer je bio mamuran od velike količine lozovače.

- Kako bi napisali zajedničku pesmu za album, Brega i Bora su seli za kuhinjski sto i izvadili litru dobre lozovače. Krenuli su da pišu pesmu, tako što su jedan drugom naizmenično nabacivali rime i ideje. Prvo su hteli da naprave pesmu sastavljenu od imena tada aktuelnih političara, ali su se predomislili i odustali. Foto: ATA images

- Složili su se brzo blago pripiti da naprave rep pesmu o stidnim vašima. Postoji urbana priča da je pesma na neki način posvećena pevačici Alki Vuici, koja je kao mlada novinarka lista 'Polet' došla u Sarajevo da intervjuiše veliku rok zvezdu. Brega joj je tad rekao 'Ti nisi novinarka, nego si došla da se udaš'. Ipak, pao je na šarm vesele i zabavne hrvatske pop pevačice koja je kasnije postigla uspeh pevajući muškobanjastim manirom Amande Lir - piše Bosna info.

Priča dalje kaže da je Alka pobesnela zbog te pesme i da dugo nije pričala sa Goranom. Oni to nikada nisu ni potvdili ni demantovali, ali sudeći po njenoj skorašnjoj objavi, izgleda da su se pomirili jer su pozirali zajedno.

Alka je počela karijeru osamdesetih, ali je devedesetih bila na vrhuncu slave, a bila je jedna od prvih u Hrvatskoj koja je kombinovala etno i pop. Pevačica je važila i za zavodnicu, a njen ljubavni život je privlačio popriličnu pažnju jer je osim muzičara volela i oženjene muškarce, a po sopstvenom priznanju, sa jednim je živela u vanbračnoj zajednici.

BONUS VIDEO: