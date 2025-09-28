Mnoge je iznenadio njihov potez, kada su objavili 2 dueta - Bora je gostovao na albumu "Kosovka devojka" iz 1984. sa pesmom "Pedikulis pubis" (stidne vaši na latinskom), a godinu dana kasnije Brega se revanširao duetom "Disko mišić" na "Istini".

Vladimir Đurić je pisao o tome, a njegovu priču prenosimo u celosti: 

- Saradnja na pesmi 'Pediculis pubis', što na latinskom znači 'Stidne vaši', odigrala se u Sarajevu 1984. godine. Bora je bio Bregin specijalni gost i spavao je kod njega u kući nekoliko noći. U jednoj TV emisiji, Bora je slikovito opisao kako je uživao da spava u Breginom bračnom krevetu, ali da se malo toga seća jer je bio mamuran od velike količine lozovače.

- Kako bi napisali zajedničku pesmu za album, Brega i Bora su seli za kuhinjski sto i izvadili litru dobre lozovače. Krenuli su da pišu pesmu, tako što su jedan drugom naizmenično nabacivali rime i ideje. Prvo su hteli da naprave pesmu sastavljenu od imena tada aktuelnih političara, ali su se predomislili i odustali.

Foto: ATA images

 

- Složili su se brzo blago pripiti da naprave rep pesmu o stidnim vašima. Postoji urbana priča da je pesma na neki način posvećena pevačici Alki Vuici, koja je kao mlada novinarka lista 'Polet' došla u Sarajevo da intervjuiše veliku rok zvezdu. Brega joj je tad rekao 'Ti nisi novinarka, nego si došla da se udaš'. Ipak, pao je na šarm vesele i zabavne hrvatske pop pevačice koja je kasnije postigla uspeh pevajući muškobanjastim manirom Amande Lir - piše Bosna info.

Priča dalje kaže da je Alka pobesnela zbog te pesme i da dugo nije pričala sa Goranom. Oni to nikada nisu ni potvdili ni demantovali, ali sudeći po njenoj skorašnjoj objavi, izgleda da su se pomirili jer su pozirali zajedno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alka Vuica (@alka.vuica)

Alka je počela karijeru osamdesetih, ali je devedesetih bila na vrhuncu slave, a bila je jedna od prvih u Hrvatskoj koja je kombinovala etno i pop. Pevačica je važila i za zavodnicu, a njen ljubavni život je privlačio popriličnu pažnju jer je osim muzičara volela i oženjene muškarce, a po sopstvenom priznanju, sa jednim je živela u vanbračnoj zajednici.

