Upravo o toj pojavi govorio je otac Predrag Popović, naglašavajući da muškarci često ostaju "vezani za majku", dok njihove žene i porodice zbog toga trpe. NJegove reči izazvale su veliku pažnju jer je otvoreno progovorio o tome kako nezrelost i nesamostalnost mogu da ugroze i brak i porodične odnose.

"Morate vi muški da budete malo... ljudi moji. Kako ste tako mlaki, mlitavi? Uhvatili ste se majke, pa za drugo ne znate! Nikako da ojačate malo, da prigrlite tu ženu. Pa kaže u Svetom pismu: 'Ostaviće sin oca i mater svoju, prilepiće se ženi svojoj. Postaće dvoje jedno telo' - Sveta tajna braka. On i dalje uz mamu.

 

 

'Je li mama šta ti misliš?', a ima ženu i dete na putu. Gleda ga žena - 'Šta bi ovo? Jesam li ja sa tobom ili sa tvojom majkom?'

'Pa ja sam tako navikao' - šta si, bre, tako navikao? Ima da budeš domaćin, da budeš čovek. I onda žena trpi dok može da trpi, posle vidi da joj svekrva kroji život. I šta da kažeš toj ženi?

'Kako nisi videla pre?', pa kako da vidi kad se za mesec dana udala za njega", istakao je otac Predrag Popović.

U opisu dodaje: "Biti muško, izgleda, nije lako danas! Traži žrtvu koju danas niko neće da potegne".

U komentaru se obratio ženama: "Žene i devojke, pre nego li prokomentarišete, setite se da ćete i vi biti majke, pa da svoje sinove drugačije vaspitate, ali i da se ne bunite ako izaberu snajku umesto vas".

(Ona.rs)

