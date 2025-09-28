Novinar i voditelj, Vanja Bulić se prisetio perioda kada su se pojavili privatni snimci nekadašnje "loto devojke" Suzane Mančić.

Vanja i Suzana godinama neguju prijateljstvo koje je nastalo kroz brojne zajedničke projekte. Često je bio uz nju, pa i u trenutku kada je u javnost izašao njen porno snimak: Foto: ATA images

- Svi ti snimci su joj ukradeni. To je bio udarac i na njenog supruga, kojem je zatvoreno mnogo poslova ovde, ali to je duga priča. NJoj je muka od svega toga. Najteže je kada ljudi kažu da je ona to namerno pustila u javnost. Deca joj mesec dana nisu išla u školu, imala je živu majku… Ja sam jedini od kolega došao da je podržim na konferenciji za štampu koju je tada organizovala. Došao sam namerno da je poljubim pred svima. Pred Suzanom mnogi bi trebalo da skinu kapu - rekao je Vanja Bulić za Hajp.

Voditeljka je nedavno pričala o stresnom periodu za njenu porodicu i nju:

- Kada sam bila privatno otvorena, svako je mogao da me povredi kako je hteo, i to je bila užasna degradacija - i mene kao žene, i moje profesionalne karijere. U neku ruku, to je bila mala smrt koju sam, srećom, preživela. Tada sam bila privatno veoma povređena i na stubu srama - rekla je Suzana za Blic.

BONUS VIDEO: