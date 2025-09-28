Darko Lazić nakon saobraćajne nesreće koja se desila u noći između srede i četvrtka, vratio se životu, pa je otišao na nedeljni ručak.

Foto: Profimedia, Antonio Ahel/ATA images

Očevici koji su se našli na istom mestu na kom se pojavio i pevač,kažu za Kurir da su se iznenadili kada su ga videli.

- Stvarno nisam očekivao da ga vidim ovde, mislio sam da posle onakve nesreće odmara kod kuće. Srećom, ipak nije ozbiljnije povređen pa je ovde danas uživao u ručku s prijateljima - kaže izvor sa lica mesta.

Sa zavojem na licu i modricama, pevač je delovao pomalo zabrinuto, a onda je i razgovarao telefonom. Na njegovom licu se može videti umor i neraspoloženje, ali kada je reč o stajlingu, Darko se skockao za desetku.

U beloj košulji, krem pantalonama i crnom džemperu na zip Darko je uživao u nedeljnom popodnevu.

