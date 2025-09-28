Darko Lazić nakon saobraćajne nesreće koja se desila u noći između srede i četvrtka, vratio se životu, pa je otišao na nedeljni ručak. 

Foto: Profimedia, Antonio Ahel/ATA images

 

 

Očevici koji su se našli na istom mestu na kom se pojavio i pevač,kažu za Kurir da su se iznenadili kada su ga videli.

- Stvarno nisam očekivao da ga vidim ovde, mislio sam da posle onakve nesreće odmara kod kuće. Srećom, ipak nije ozbiljnije povređen pa je ovde danas uživao u ručku s prijateljima - kaže izvor  sa lica mesta.

Sa zavojem na licu i modricama, pevač je delovao pomalo zabrinuto, a onda je i razgovarao telefonom. Na njegovom licu se može videti umor i neraspoloženje, ali kada je reč o stajlingu, Darko se skockao za desetku.

Pročitajte još

DUGUJEM TO SALETU: Ana o duetu sa bivšim

DUGUJEM TO SALETU: Ana o duetu sa bivšim

16:33

DOZVOLA MU NIJE ODUZETA TRAJNO Mijatović o Lazićevoj nesreći

DOZVOLA MU NIJE ODUZETA TRAJNO Mijatović o Lazićevoj nesreći

10:40

"SKOČIO SAM NA PIŠTOLJ": Zadrugar spasio Laziću život

"SKOČIO SAM NA PIŠTOLJ": Zadrugar spasio Laziću život

10:39

JEZIVA PORUKA: Crnogorac se obratio Laziću zbog saobraćajke

JEZIVA PORUKA: Crnogorac se obratio Laziću zbog saobraćajke

09:07

Slike možete videti ovde. 

U beloj košulji, krem pantalonama i crnom džemperu na zip Darko je uživao u nedeljnom popodnevu.

Kurir

"POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE, SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE..." Vasić podelio emotivnu sliku sa krštenja sina u Gračanici - "Ostvario Bog mi san..."
Scena

"POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE, SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE..." Vasić podelio emotivnu sliku sa krštenja sina u Gračanici - "Ostvario Bog mi san..."

PAVKOVIĆ JEDVA POVEROVAO DA ĆE NA SLOBODU: Pukovnik Jevtić za "Novosti" o odluci mehanizma u Hagu
Vesti

PAVKOVIĆ JEDVA POVEROVAO DA ĆE NA SLOBODU: Pukovnik Jevtić za "Novosti" o odluci mehanizma u Hagu

#Darko Lazić #Darko Lazić instagram #Darko Lazić prve prvi put u javnosti nakon nesreće #VIP
Komentari 0
ТРАМП ПОТРОШИО 36 СЕКУНДИ ПО ЛИДЕРУ НА ПРИЈЕМУ ЗА КОЈИ ЂИЛАС И БОРКО ТВРДЕ ДА ЈЕ НАЈВАЖНИЈИ: Вучић је за то време радио за Србију

TRAMP POTROŠIO 36 SEKUNDI PO LIDERU NA PRIJEMU ZA KOJI ĐILAS I BORKO TVRDE DA JE NAJVAŽNIJI: Vučić je za to vreme radio za Srbiju