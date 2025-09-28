Miljan Vračević, nekadašnji učesnik rijalitija "Zadruga" radio kao obezbeđenje za mnoge pevače. Jednom je otkrio kako je Darku spasio život: 

- Udaljio sam se od estrade. Totalno sam promenio način života i pogled na svet. Izašao sam iz cele te priče i sada radim u kompaniji koja radi obezbeđenje na najprofesionalniji način, radim kao šef obezbeđenja. Čitav život sam u tom poslu. To mi je na jedan način bio drugi posao, jer sam ranije radio i na klinici, ali sada sam se posvetio samo ovome-  započeo je Miljan i otkrio da je zbog Darka Lazića skočio na pištolj.

FOTO: Printskrin/ Instagram/miljan_bosanac_batoniiiii

 

- Jesam, skočio sam na pištolj. To su stvari koje su sada iza nas. Nemamo kontakt, ali kada se vidimo javimo se jedno drugom i to je sve. Mi nemamo iste poglede na svet, nemamo teme, svako živi svoj život.

Pevač se posle nesreće koju je doživeo sa suprugom  oglasio za "Blic" i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku. Kada su ga pitali da li će platiti privatnog vozača, odgovorio je: 

- Ne. Zašto bih? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj- poručio je.

(Kurir)

