Dobro je poznato da ovo nije prvi put da je Lazić izazvao saobraćajnu nezgodu, a u jednoj je pre nekoliko godina umalo izgubio život. Jodžir je to iskoristio kako bi se pohvalio da je on Darku "za petama" po broju udesa, te je svojom izjavom razbesneo javnost.

- 4-3 za tebe u udesima, ćeraćemo se još. Voli te brat - napisao je on uz emotikone koji plaču od smeha i srca.

U decembru mu zapalili auto

Podsetimo, Jodžiru je zapaljen automobil početkom decembra prošle godine. Foto: Instagram printskrin/jodziir

- Ovo je drugi ozbiljan napad na moju imovinu i drugo potencijalno ugrožavanje života mojih najbližih, zbog čega sam danas zatražio od nadležnih hitnu procenu bezbednosti članova moje porodice i mene. Takođe, pozvao sam ih da preduzmu sve neophodne mere kako bi se utvrdilo ko stoji iza napada - rekao je Radulović tada, podseća Kurir.

Darko tvrdi da nikada nije kriv

Podsetimo, Darko se nakon nesreće oglasio i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku. Na pitanje da li će sada nakon ovog angažovati vozača, odgovorio je:

- Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj - poručio je.

