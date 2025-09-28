Novinar TV Pink Mladen Mijatović govorio je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić o zdravstvenom stanju pevača Darka Lazića i tom prilikom otkrio da su i on i Katarina povređeni, ali da su pušteni na kućno lečenje.

- Istraga je još uvek u toku, a ono što je evidentno i što je činjenica jeste da su povređeni i Darko Lazić i njegova supruga. Moram reći koliko god to bizarno zvučalo da su u pitanju samo lake telesne povrede i to je najvažnije, da niko nije stradao, poginuo i da nema teških telesnih povreda tako da su oboje nakon ukazane medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi pušteni na kućno lečenje. Tužilaštvo je naložilo policiji da obavi određene radnje odnosno da pribavi izjave svedoka, da se skinu snimci sa sigurnosnih kamere i da se uzme izjava od vozača autobusa. Moram da napomenem da je autobus GSP u tom trenutku bio prazan odnosno nije bilo putnika i išao je ka garaži, možda je to sreća u nesreći. Vozač (Darko Lazić) je bio pod dejstvom alkohola, negativan je na droga test i vozio je bez srpske dozvole - otkriva Mladen Mijatović.

- Da li je njemu trajno oduzeta vozačka dozvola? - upitala je Jovana. Foto: V. Danilov

- Pa nije oduzeta trajno, ali kao i svakom što se oduzme vozačka dozvola na određeni vremenski period kada sakupi određeni broj bodova. Osoba kojoj je oduzeta vozačka dozvola ima obavezu da u agenciji za bezbednost saobraćaja sluša određene časove i prisustvuje određenim predavanjima na temu ''Bezbednost saobraćaja''' i nakon toga polaže se ispit. Ukoliko se ispit uspešno položi, onda se vozaču vraća vozačka dozvola i ima pravo da učestvuje u saobraćaju - objasnio je Mladen.

