Popularna srpska umetnica Milica Milša poznata je po mnogobrojnim, sada već možemo reći kultnim ulogama, koje su joj donele i titulu najplaćenije glumice.

Tako ju je, kako su pisali domaći mediji, upravo serija "Igra sudbine" učinila bogatijom za neverovatnih 227.700 evra.

Međutim, iako danas nema probleme sa finansijama, nije oduvek bilo tako. Foto: Katarina Mihajlović

- Meni je potpuno normalno da u životu nekad nemate para za infostan. To je sve život. Nekad imate, nekad nemate. I kad sam imala i kad nisam imala ni 200 dinara u džepu imala sam moju porodicu. Uvek smo se držali i uvek nam je bilo lepo. Isto je, to nema veze sa novcem i imanjem, ispričala je Milica u emisiji "Magazin In".

Život glumice nije uvek bio lak, te tako retko govori o svom privatnom životu, ali je poznato da ima sina Antonija Isakovića, kojeg je rodila na četvrtoj godini studija, kada je ostala samohrana majka.

Prvih šest godina bila je samohrana majka, a o ocu njenog sina nikada nije rekla ni reč."

- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca", rekla je Milica 2017. godine u intervjuu za "Story".

