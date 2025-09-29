U potrazi za boljim životom, Šeki Turković, svojevremeno je rešio da ode u Ameriku, gde je ostao 10 godina.

Svakog vikenda pevao je Srbima, ali to nije dovoljno za život preko okeana pa je bio prinuđen da radi i dodatne poslove, kao da je ponovo na početku karijere. Poslednje tri godine pevač je za jednu firmu prevozio lekove. 

- Preko dana sam vozio mali kombi, nikad nisam seo u kamion. Te priče da sam vozio kamion u Americi nisu istinite. Prevozio sam lekove za bolnice i velike trgovine, a vikendom sam pevao. Amerika nije ispunila moja očekivanja. Sada ne da bih razmislio dva puta, nego pet puta bi razmislio da li bi otišao. Sve je to okej, ali zasiti se čovek svega. Odlučio sam da se vratim i nikada ne bih išao više - ispričao je Turković u podkastu "Između nota". 

Iako ne može da kaže da život u Americi ne valja, pevaču baš i nije prijao.

- Shvatio sam da se ipak najleše živi ovde. Meni je Amerika Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska... Lepo je svugde živeti kada imaš novca, ali tuđe nebo je uvek tuđe nebo - zaključio je Turković.  

Pevač je u Americi imao i blaži moždani udar, zbog čega sada redovno ide na lekarske preglede. 

