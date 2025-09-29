Sin Željka Mitrovića, Aleksandar, juče je stupio u brak sa dugogodišnjom partnerkom Ivanom Đujić, pred Bogom se zaklevši na večnu ljubav. Tom prilikom su obavili i krštenje njihovog sina Vukana.

Iako je ceremonija bila organizovana daleko od očiju javnosti, prisustvovale su brojne poznate ličnosti, a posebnu pažnju izazvalo je pojavljivanje Željkove bivše supruge Sonje Mitrović Hani, koja je čak uzela mikrofon i zapevala. Foto: Printskrin Instagram/ filipcukanovic

Hani je zapevala hit "Hajde da ludujemo", koji u originalu izvodi Tajči. Foto: Printskrin Instagram/ filipcukanovic

Voditelj Filip Čukanović podelio je snimak na svom Instagram profilu.

Uz video je napisao sledeće u opisu:

"E ovo je ekskluziva! Hani baka. Potpišite peticiju da Sonja Mitrović opet peva."

BONUS VIDEO: