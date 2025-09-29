Jedan od najstarijih Zlatiboraca, deda Srećko Kovačević iz sela Dobroselica, preminuo je u 99. godini.

Celo selo, a i šire, žale za deda Srećkom. Pamte ga kao bistrog, smernog, jednostavnog i radnog čoveka. Ceo svoj život je proveo u rodnom selu, a do pre samo nekoliko godina bio je crkvenjak u dobroseličkoj crkvi "Svetog proroka Ilije“.

Da je bio omiljen u selu govori i to što su mu meštani organizovali proslavu devedesetog rođendana u jednom zlatiborskom restoranu.

- Čovek treba da bude skroman, dobar, zdrav, vredan, da poštuje posao, da radi i da se ljebom "rani" - govorio je deda Srećko, koji je uvek rado pomagao selu i crkvi.

Iako su ga svi poštovali, za sebe je uvek govorio da je samo seljak.

- Ja sam suvi seljak - zemljodelac. Bio sam privržen selu, svome radu, to sam poštovao i hvala Bogu, zadovoljan sam - stalno je ponavljao ponos i dika Dobroselice.

(Kurir)

