Glumica LJiljana Stjepanović otkrila je da je u mladosti odbila ponudu da snimi ploču, iako su joj se vrata muzičke karijere širom otvarala.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

NJeno izvođenje pesme "Besame Mucho" na ovogodišnjem Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji podsetilo je mnoge na njen neverovatan vokalni talenat, kojem je svojevremeno okrenula leđa zbog glume. Foto: Tanjug/Tanja Valić

"Nudili su mi da snimim ploču. Odbila sam to, jer zaboga, ja sam glumica i neću ja da pevam. Bila sam glupa. Mogla sam da kupim tri stana i četiri kuće, a ovako sam dizala kredit. Bog me je poslao u mjuzikl, odnosno Pozorište na Terazijama, gde sam provela najveći deo svoje karijere. Samo sam predstavu "Cigani lete u nebo" izvodila preko 500 puta", rekla je LJiljana i dodala:

"Hoću da kažem da je sudbina čudo i da ne znamo šta nas čeka u budućnosti. Diplomirala sam sa "Makbet", delom Vilijama Šekspira, a otišla sam u komedijsko pozorište. To je bio opšti šok moje profesorke Ognjenke. Ona je mene spremala za Narodno pozorište i da budem dramska glumica. Međutim, ja sam te suze i emociju praznila i kroz neke svoje druge uloge",rekla je glumica za Informer.

LJiljana je nedavno ispričala i da joj je drago što je ljudi na ulici prepoznaju po različitim ulogama.

"Stariji me prepoznaju kao Radojku, a mlađi kao Kiću. Mlađi se uglavnom deru: "Kićoooooo" kad me vide. Najlepši kompliment koji sam dobila bio je od gospodina sa sela koji mi je rekao: "Radojka bre, ti si moj traktor!".Prvo nisam shvatila šta je želeo da mi kaže, a onda me je pitao da li znam koliko traktor znači nekom seljaku, odnosno da je to njihovo najznačajnije bogatstvo. Neki ljudi me prepoznaju i kao babu Izergilu iz predstave "Cigani lete u nebo". Nekad mi priđu i žale se što ne glumim u njoj i dalje, ali mene je zamenila Dušica Novaković, koja je maestralno iznela ovu ulogu. Smatram da mlađima treba prepustiti uloge, a da ćemo mi, stariji, trajati u nekim drugim stvarima. Treba pružiti šansu mladima".

Mondo