Glumica LJiljana Stjepanović otkrila je da je u mladosti odbila ponudu da snimi ploču, iako su joj se vrata muzičke karijere širom otvarala.
NJeno izvođenje pesme "Besame Mucho" na ovogodišnjem Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji podsetilo je mnoge na njen neverovatan vokalni talenat, kojem je svojevremeno okrenula leđa zbog glume.
"Nudili su mi da snimim ploču. Odbila sam to, jer zaboga, ja sam glumica i neću ja da pevam. Bila sam glupa. Mogla sam da kupim tri stana i četiri kuće, a ovako sam dizala kredit. Bog me je poslao u mjuzikl, odnosno Pozorište na Terazijama, gde sam provela najveći deo svoje karijere. Samo sam predstavu "Cigani lete u nebo" izvodila preko 500 puta", rekla je LJiljana i dodala:
"Hoću da kažem da je sudbina čudo i da ne znamo šta nas čeka u budućnosti. Diplomirala sam sa "Makbet", delom Vilijama Šekspira, a otišla sam u komedijsko pozorište. To je bio opšti šok moje profesorke Ognjenke. Ona je mene spremala za Narodno pozorište i da budem dramska glumica. Međutim, ja sam te suze i emociju praznila i kroz neke svoje druge uloge",rekla je glumica za Informer.
LJiljana je nedavno ispričala i da joj je drago što je ljudi na ulici prepoznaju po različitim ulogama.
"Stariji me prepoznaju kao Radojku, a mlađi kao Kiću. Mlađi se uglavnom deru: "Kićoooooo" kad me vide. Najlepši kompliment koji sam dobila bio je od gospodina sa sela koji mi je rekao: "Radojka bre, ti si moj traktor!".Prvo nisam shvatila šta je želeo da mi kaže, a onda me je pitao da li znam koliko traktor znači nekom seljaku, odnosno da je to njihovo najznačajnije bogatstvo. Neki ljudi me prepoznaju i kao babu Izergilu iz predstave "Cigani lete u nebo". Nekad mi priđu i žale se što ne glumim u njoj i dalje, ali mene je zamenila Dušica Novaković, koja je maestralno iznela ovu ulogu. Smatram da mlađima treba prepustiti uloge, a da ćemo mi, stariji, trajati u nekim drugim stvarima. Treba pružiti šansu mladima".
