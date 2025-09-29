Zaječarci često ističu da je ostavio neizbrisiv trag u svetu glume, o čemu danas svedoče i radovi mladih autora.

Dragoljub Šarčević, penzioner, ispiričao je o svojoj velikoj sreći i poznastvu iz doba zajedničkog školovanja sa poznatim glumcem.

- Naše poznastvo krenulo je iz gimnazije. Nikad neću zaboraviti šta mi je Milan Srdoč rekao "slušaj, bio si dobar, ali, ako idete zajedno na glumu, Zoran će biti bolji od tebe" - rekao je prijatelj Šarčevića.

Da je karijera glumca Zorana Radmilovića večita inspiracija mladima, potvrđuje film "Prva uloga" Foto: Arhiva Novosti

Detelje o njegovoj karijeri verno neguju i kulturne ustanove i pozorište koje nosi njegovo ime.

Duhovit komentar Radmilovića, koji je bio veliki protivnik šovinizma, i njegove anegdote i dogodovštine prepričavaju se od "usta do usta".

- Idu Zoran Radmilović i Dragan Nikolić i sreću Radeta Šerbedžiju. Kaže Zoran: "Evo ide moj omiljeni Hrvat", a Nikolić će njemu: "Ma nije on Hrvat, on je Srbin". "Kako Srbin", čudi se Radmilović, "vidi kako je kulturan, fin, hajde da ga pitamo". Odgovara im Rade: "Otac i majka su mi Srbi." Na to će Zoran: "Uh, gde sada da nađem svog omiljenog Hrvata!" - ispričao je Vladimir Đuričić, direktor Pozorišta "Zoran Radmilović" u Zaječaru.