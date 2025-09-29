Jelena Tomašević Bosiljčić i Ivan Bosiljčić danas žive životom iz snova, ostvarujući zajedničke ciljeve uz podršku i ljubav svoje kćerke Nine, koja je kruna njihove velike ljubavi i braka.

Foto: Instagram printskrin/jelenatomasevic_official

 

Jelena i Ivan govorili su o tome da li su u braku trud i kompromis važniji od kompatibilnosti, te kako bi po značaju uporedili te praktične aspekte sa onim najvažnijim – ljubavlju, od koje sve polazi.

Foto: Printskrin/Instagram/jelenatomasevic_official

 

- Jedna mudra izreka kaže: "Ako želite da vas neko voli takve kakvi jeste, onda budite to što jeste." Mislim da je to osnovno u svakoj vezi, da nas neko zavoli s našim manama, isto kao i s vrlinama, jer je kasnije sve moguće "popraviti" kad ima ljubavi i volje. O onome "suprotnosti se privlače" treba dva puta razmisliti, jer je u praksi ipak bitno biti sličnih pogleda na život da bi se što manje kompromisa pravilo u braku - rekla je Jelena.

Sa njom je saglasan i Ivan.

- Razlika prirode žene i prirode muškarca je velika, potrebno je mnogo truda da se različitosti polova uklope u zajedništvo. Smatram da se ta razlika lakše prevazilazi kad postoji kompatibilnost karaktera i ljubav.

"Nina je naš najlepši blagoslov"

Na pitanje kako se njihova duboka povezanost učvrstila s rođenjem ćerke, oni odgovaraju:

- Nina je najlepši blagoslov koji nam se desio i svakako je ona najsvetliji deo naših života. Ono što, pored deteta, umnožava ljubav jesu iskrenost u odnosu, mnogo kvalitetnih razgovora, podrška i oslonac u svim teškim životnim trenucima - tvrdi Jelena.

Ivan je otkrio i da su bake te koje im mnogo znače i uskaču kada god je potrebna pomoć.

- I treća osoba od poverenja kojoj oboje verujete i kojoj možete da se obratite za savet i za pomoć kada je potrebno. Naše majke nam neizmerno znače u odgajanju deteta. Takođe, naši kumovi su naši najbliži prijatelji već decenijama, tako da imamo na koga da se oslonimo i s kim da delimo život.

Kako oboje ističu, njima je najvažnije da Nini pruže ljubav i da ona to oseti.

- Naš porodični dogovor koga se čvrsto držimo jeste da, ukoliko nije neophodno, nema predugih razdvajanja ili kad god je moguće, da idemo svi zajedno na poslovne puteve. To je istovremeno i jasan parametar po kome prihvatamo poslove. Naročito u inostranstvu. Moj stav je da bi naš odnos s decom trebalo da bude prioritet, jer džaba kasnije novac za skupe školarine ili još jedan stan koji ste zaradili za svoje dete ako ono nije ponelo dovoljno ljubavi iz kuće - ističe Ivan.

