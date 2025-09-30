Goran Čomor nikada nije govorio o privatnom životu, a nedavno je priznao da se razveo od supruge sa kojom je dobio dvojicu sinova. 

- Možda ovo što govorim nije u redu ali naši glavni problemi su bili što Nikolina voli više da spava. Nisam ni ja neki ranoranilac al to mi je bio neki glavni problem, ali sad banalizujemo je li kad kažem šta je... Kad smo se razvodili, pa Nikolinu pitam "Zašto ideš u savetovalište pa je pitaju zašto se vi razvodite...pravo da vam kažem, kaže ona, ne znam, on je dobar suprug, ne znam što se mi razvodimo...", pričao je voditelj.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Na pitanje da li su ostali u dobrim odnosima, odgovorio je:

- Pa ne, posle razvoda nikako. Ja sam ozbiljno zlopamtilo. Tih godina, 3, 4, nikako...ja nisam dozvoljavao da mi se priđe.

Čomor je takođe pričao i da bi voleo da usvoji dete.

- I dalje imam želju da usvojim dete. Sada imam malo više godina i ne mislim da to mogu, ali bih uvek to uradio. Imam sredstava i dobro živim, tako da smatram da bi mogao to. Nije bitno da li je devojčica ili dečak, voleo bih samo nekoga da usrećim - rekao je Goran.

(Blic)

