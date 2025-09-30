"Zbog pokajanja Gospod produžava život. Ako čovek ostane uporan u zlu, da se ne bi zlo proširilo, onda gospod skraćuje život, koji je moćan i pravosudan, i to je NJegova promisao.

Pre je bio jedan car, koji je želeo da uvede nešto potpuno novo, da ukine Svetu Crkvu. Da nema ni sveštenstva, nego da svako sebi bude sveštenik. Zbog toga je car imao viđenje - evo, čoveče, pošto si uporan u zlu, brišem ti 12 godina života.

Foto: Shuttersctock

 

 

Život nam je dat da obavimo poslušanje, ali mi nikako ne možemo da se uskladimo. Zato prolazimo kroz mnoge bolove i patnje. Te patnje su nam potrebne da ne bude kako mi želimo i to nas održava u smirenju. Da nije toga, mi bi podivljali; ko bi smeo nešto da nam kaže?

Usijane glave. Smiri se, pa će biti dobro", rekao je otac Tadej.

