Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" pokrenula je zanimljivu anketu, koja je prouzrokovala lavinu komentara i javnu raspravu.

Naime, u ovoj anketi korisnici biraju reč koju bi izbacili iz srpskog rečnika. Ovo je izazvalo veliku polemiku, a među predlozima su se odmah istakle imenice u ženskom rodu koje paraju uši, ali i vređaju.

Među njima su oduvek omražena reč jalova, nerotkinja, prvorotka, gospođetina, rodno senzitivne reči psihološkinja, sociološkinja, itd., prelepotica kao moderni pogrdni naziv za malo umišljenu devojku, ali i polovnjača i keva, koje takođe mnogi mrze da čuju.

 

 

Drugi su se fokusirali na moderne anglicizme, poput krindž, bindžovanje, kidalica i druge, smatrajući da narušavaju lepotu srpskog jezika.

Većina se međutim složila da bi izbacila reč kopile iz našeg jezika.

"Kopile, za nedužno i nevino dete. Grozno zvuči, para uši", napisala je jedna osoba, a reči koje su najčešće navedene pored ovesu nerotkinja, inat, keva, jalova, raspuštenica, svekrva, maćeha, trudnjača…

(Krstarica)

