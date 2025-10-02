Dona je preminula 2. oktobra 2017. godine posle duge i teške borbe sa karcinomom pluća. 

Danas je Donina majka, Ajka Kolković na Instagram profilu objavila tužne prizore sa groblja. Oko petnaest ljudi se okupilo kako bi održalo pomen za pevačicu. 

Prisutne, ali i pratioce je rastužio jedan prizor, Ajka je na spomeniku ćerke brišući suze ostavila poljubac, što je izazvalo snažne emocije među onima koji je prate na društvenim mrežama. 

Foto: Printskrin/Instagram/ajka_kolakovic_

 

Kolaković se oglasila i potresnim rečima posvećenim Doni: 

- Moja vila. Osam najtužnijih godina (2. 10. 2017 - 2. 10. 2025). LJubav si bila. LJubav si. LJubav ćeš biti. Naučila si nas kako se boriti, a ti si uvek sa nama sa ponosom i dostojanstvom, gde pevaš svoje najlepše pesme - napisala je ona na Instagramu. 

Pročitajte još

IZBACILI JE IZ ZG: Takmičarka je danas prava lepotica!

IZBACILI JE IZ ZG: Takmičarka je danas prava lepotica!

20:12

ISIDORA JE TRUDNA: Sergej Trifunović čeka dete (FOTO)

ISIDORA JE TRUDNA: Sergej Trifunović čeka dete (FOTO)

19:43

Suzana BESNA posle vesti o ćerkinoj TRUDNOĆI

Suzana BESNA posle vesti o ćerkinoj TRUDNOĆI

19:25

PRONAŠLA SESTRU: Elena Karaman dočekala rođus u pustinji

PRONAŠLA SESTRU: Elena Karaman dočekala rođus u pustinji

19:24

Foto: Printskrin/Instagram/ajka_kolakovic_

 

Podsećanja radi Dona Ares, jedna od najvoljenijih bosanskohercegovačkih pevačica, prvi put se suočila sa dijagnozom kancera 2014. godine. 

Tokom višegodišnje borbe prošla je kroz teške terapije, remisije i povratke bolesti, a uprkos svemu ostala je simbol optimizma i hrabrosti, koji je delila sa svojim fanovima do poslednjih dana.

Foto: Printskrin/Instagram/ajka_kolakovic_

 

 

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Sport

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Sport

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića

BONUS VIDEO: 

#pevačica Dona Ares #godšnjica smrti Dona Ares #majka Dona Ares #Dona Ares #Ajka Kolaković
Komentari 0
ШЕШЕЉ О СЈАЈНИМ ВЕСТИМА: Сви су радосни, осим најгорих српских издајника (ВИДЕО)

ŠEŠELJ O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)