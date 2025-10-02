Dona je preminula 2. oktobra 2017. godine posle duge i teške borbe sa karcinomom pluća.

Danas je Donina majka, Ajka Kolković na Instagram profilu objavila tužne prizore sa groblja. Oko petnaest ljudi se okupilo kako bi održalo pomen za pevačicu.

Prisutne, ali i pratioce je rastužio jedan prizor, Ajka je na spomeniku ćerke brišući suze ostavila poljubac, što je izazvalo snažne emocije među onima koji je prate na društvenim mrežama. Foto: Printskrin/Instagram/ajka_kolakovic_

Kolaković se oglasila i potresnim rečima posvećenim Doni:

- Moja vila. Osam najtužnijih godina (2. 10. 2017 - 2. 10. 2025). LJubav si bila. LJubav si. LJubav ćeš biti. Naučila si nas kako se boriti, a ti si uvek sa nama sa ponosom i dostojanstvom, gde pevaš svoje najlepše pesme - napisala je ona na Instagramu.

Foto: Printskrin/Instagram/ajka_kolakovic_

Podsećanja radi Dona Ares, jedna od najvoljenijih bosanskohercegovačkih pevačica, prvi put se suočila sa dijagnozom kancera 2014. godine.

Tokom višegodišnje borbe prošla je kroz teške terapije, remisije i povratke bolesti, a uprkos svemu ostala je simbol optimizma i hrabrosti, koji je delila sa svojim fanovima do poslednjih dana. Foto: Printskrin/Instagram/ajka_kolakovic_

BONUS VIDEO: