Glumac Sergej Trifunović već neko vreme uživa u braku sa 24 godine mlađom Isidorom Mijanović, a sada je objavom na Instagramu zaintrigirao javnost. Iako ništa decidno nije napisao, čini se da on i supruga čekaju bebu.

Naime, Sergej je na svom nalogu podelio fotografiju ultra zvuka zbog čega su u komentarima masovno ljudi počeli da mu pišu čestitke na prinovi.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Među prvima se oglasila Jelisaveta Orašanin koja je u komentaru ostavila mnoštvo emotikona crvenih srca.

"Čestitamo", " I mi imamo istu sliku ultrazvuk, kako pogode baš taj ugao. Bravo za mu i tatu", "Kakav osećaj kad vidiš ovo", neki su samo od komentara ispod objave.

Sergej na komentare nije odgovarao, te nije otkrio da li on i Isidora čekaju bebu ili pak neki blizak član njihove porodice.

Sergej: "Radimo na razmnožavanju"

Inače, Sergej i Isidora su nedavno govorili o proširenju porodice.

Naime, Sergej i Isidora su se našalili dok je ona nabrajala članove njihove porodice, glumac je dodao i da "rade na prinovi" i dodao da je celog života maštao o porodici.

Foto: Printskrin Instagram/isismo

 

 

- Ja verujem da da, zato što, iz milion razloga. Vrlo je čudno, ja sam želeo porodicu i smatrao da je to vrhunac ostvarenosti čoveka i nikada nisam bio spreman da tu porodicu pravi kompromisno, bilo sa kim da bih uopšte imao porodicu, tako da samo mogu da kažem hvala svevišnjem i što se pojavila osoba sa kojom je to apsolutno moguće.

