Folk pevač Darko Lazić imao je pre osam dana težak udes na autoputu kada je izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u autobus. On se sa suprugom Katarinom vraćao sa promocije nove pesme njene sestre, Tijane Matić, Darkove svastike.

Bračni par Lazić je zadobio lakše povrede glave, a Folker je "zaradio" i 15 kopči. Ubrzo su sa VMA pušteni na kućno lečenje. Foto: ATA images/A. Ahel

To nikako nije prvi sudar Darka Lazića u životu, jednom je umalo i život izgubio, ali on i sada napominje da nema nameru da prestane da vozi.

- Zašto bih unajmljivao vozača? Ovo se dešava svima. Nisam divljao, pa da sam izgubio kontrolu. Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad da sam manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj - poručio je on za "Blic" posle udesa.

Foto: Instagram printskrin/darkolazicofficial

Lazić je i danas pokazao da uprkos teškim nezgodama u prošlosti, nema strah da sedne u četvorotočkaša.

Sada je na Instagramu objavio snimak kako se vozi kolima po gradu. Ovoga puta, Darko je bio na mestu suvozača, a za volanom je bio njegov prijatelj.

