Folk pevač Darko Lazić imao je pre osam dana težak udes na autoputu kada je izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u autobus. On se sa suprugom Katarinom vraćao sa promocije nove pesme njene sestre, Tijane Matić, Darkove svastike.

Bračni par Lazić je zadobio lakše povrede glave, a Folker je "zaradio" i 15 kopči. Ubrzo su sa VMA pušteni na kućno lečenje.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

To nikako nije prvi sudar Darka Lazića u životu, jednom je umalo i život izgubio, ali on i sada napominje da nema nameru da prestane da vozi.

- Zašto bih unajmljivao vozača? Ovo se dešava svima. Nisam divljao, pa da sam izgubio kontrolu. Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad da sam manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj - poručio je on za "Blic" posle udesa.

Pročitajte još

JUGOSLAV ČUO TRAČ -MILICA TRUDNA S NJIM NJegova sestra čestita

JUGOSLAV ČUO TRAČ -MILICA TRUDNA S NJIM NJegova sestra čestita

18:13

DEA I MLADEN - OČI U OČI Sreli se, a bivša kao i svaka bivša

DEA I MLADEN - OČI U OČI Sreli se, a bivša kao i svaka bivša

18:00

Tek što je imao težak udes, a sad PRAVI SLAVLJE - i to veliko

Tek što je imao težak udes, a sad PRAVI SLAVLJE - i to veliko

17:29

PRAVI RAZLOG RAZVODA: Vaterpolista se samo iselio i otišao

PRAVI RAZLOG RAZVODA: Vaterpolista se samo iselio i otišao

16:05

Foto: Instagram printskrin/darkolazicofficial

 

 

Lazić je i danas pokazao da uprkos teškim nezgodama u prošlosti, nema strah da sedne u četvorotočkaša.

Sada je na Instagramu objavio snimak kako se vozi kolima po gradu. Ovoga puta, Darko je bio na mestu suvozača, a za volanom je bio njegov prijatelj.

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Sport

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Sport

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića

BONUS VIDEO:

#Darko Lazić #Darko Lazić instagram #Darko Lazić vesti #Darko Lazić auto #VIP #Darko Lazić udes #Darko Lazić saobraćajna nesreća #Darko Lazić saobraćajka #Darko Lazić sudar
Komentari 1
"ЈЕ ЛИ, БРЕ, КОЛИКО ТИ ИМАШ ГОДИНА?!" Хамад Међедовић напустио меч са најбезобразнијим тенисером на свету! (ВИДЕО)

"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)