Vesna Zmijanac prokomentarisala je udes koji je pevač Darko Lazić imao pre nekoliko dana:

- Ja mislim da on jednostavno treba da uzme vozača i da ne vozi više auto kad je to tako, očigledno ne ume da se obuzda - rekla je Vesna, pa otkrila šta misli o ulasku Zorice Marković u "Elitu 9".

- Šta joj fali, ona se tamo dobro snalazi, bolje nego da sedi kući. Ja nikad ne bih ušla, nema para, ne zbog toga što ne volim ili što mi smeta, ja sam bila na Farmi, a ovo je zatvoren prostor, nemam ja snage za te stvari - izjavila je Vesna.

