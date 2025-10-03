Željko Samardžić rođeni je Mostarac, a ovom gradu je posvetio i svoju pesmu "Košćela". U Mostaru je pre rata i odlaska u Beograd držao s prijateljem kabare koji su svi posećivali. Pevač danas 3. oktobra, puni 69 godina.

Sada su se tog perioda, ali i njegovog odlaska iz Mostara, prisetile nekadašnje komšije. Foto: ATA images

- Željko, ali i njegova supruga Maja prava su mostarska raja! Nikad on nije zaboravio svoj grad, svrati često i danas, ali najčešće u prolazu. On je odrastao ovde, u centru grada. Upisao je i muzičku školu, satima je vežbao na klaviru, kako bi se dokazao pred devojkama, koje su ludele za njim. Počeo je da peva diveći se pesmama Kemala Montena. Jedan od prvih nastupa van Mostara je i bio sa Kemicom, kako ga je on od milošte zvao. Suprugu Maju upoznao je na plesu i već u 21. godini se oženio. Oduvek ga je pored divnog glasa, krasio i preduzetnički duh - rekao je pevačev bivši komšija za Kurir i dodao:

- Čim je završio gimnaziju, otvorio je sa pokojnim prijateljem doktorom DŽenanom Salkovićem čuveni klub 'Kabare', u kome je radilo 12 konobara. To je bilo jedno od najpopularnijih mesta u gradu, gde su se okupljala sva hercegovačka elita i intelektualci, sportisti... Mnogo je radio i mučio se sa tim lokalom, nabavljao je hranu, ali je i pesmom zabavljao goste.

Foto: ATA images

Rat 1992. godine promenio je Samardžiću život iz korena.

- Svu ušteđevinu koju je godinama skupljao uložio je u kompletnu obnovu 'Kabarea', od poda do plafona. Ubrzo se zaratilo i Željko je sa ženom i ćerkama morao da spašava živu glavu. Sve je to propalo. Odavde je otišao sa jedva 200 maraka u džepu. Bio je i ranjen u kuk za vreme rata, a od prevelikog stresa i straha tada je bukvalno osedeo za jednu noć, a imao je crnu kosu - rekao je Željkov poznanik.

Samardžić je nekoliko puta u intervjuima isticao koliko voli Mostar i da uvek svrati u prolazu, kad god ima vremena. Foto: Instagram printskrin/zeljko_samardzic

- Voleo bih da imam više slobodnog vremena, pa da mogu duže da ostanem u Mostaru jer to najčešće i nažalost bude na kratko, u prolazu. Mladost je divna sama po sebi, a ja sam je većim delom proživeo u Mostaru. Tu su ostali najlepši komadi moje mladosti, ljudi, prijatelji, porodica... sve one ukradene trešnje i prvi poljupci pored Radobolje, tople letnje mostarske noći... mnoge tekme 'Rođenih' pod Bijelim Brijegom... Stari, prastari Most koji je spajao mnogo više od dve obale, pa se onda u teškom trenutku prepolovio i survao u Neretvu, ne izdržavši teret probuđene mržnje... Sve su to uredno poslagane uspomene koje prkose zaboravu - rekao je jednom prilikom pevač za bosanske medije.

