Prema informacijama iz svetskih medija, par razmatra opcije koje prevazilaze tradicionalne ceremonije - od venčanja pod vodom, preko izgovaranja zaveta tokom padobranskog skoka, pa sve do venčanja u svemiru.

Izvori bliski paru otkrivaju da Kruz, poznat po svojoj strasti prema opasnim akcionim scenama i istraživanju svemira, želi da njihov veliki dan bude zaista "veći od života". Foto: Profimedia

"Radar Online" prenosi da su razmatrali nekoliko različitih ideja, pri čemu je Kruz posebno fasciniran mogućnošću da budu prvi par koji će se venčati u svemiru. Takođe, pominje se i ideja da izgovore zavete dok padaju padobranom, što jasno pokazuje da par želi da njihova ceremonija bude što spektakularnija i po svemu nezaboravna.

Ove vesti dolaze nakon meseci nagađanja o njihovoj vezi, pošto su Kruz i Ana viđeni zajedno na brojnim javnim događajima. Iako nijedan od njih nije javno potvrdio romansu, njihova zajednička pojavljivanja drže fanove i medije u stalnoj napetosti.

Foto: Profimedia

Tom Kruz je do sada bio tri puta u braku - sa Mimi Rodžers, Nikol Kidman i Kejti Holms. Ana de Armas je ranije bila u braku sa španskim glumcem Markom Klotetom, a takođe je bila u vezi sa glumcem Benom Aflekom.

Ne treba izostaviti da se ove priče šire usled velikih vesti da se Nikol kidman razvela od Kita Urbana, ali i da Ben Aflek pokazuje znake ljubomore na Tomovu vezu sa Anom.

(Ona.rs)

