Prema informacijama iz svetskih medija, par razmatra opcije koje prevazilaze tradicionalne ceremonije - od venčanja pod vodom, preko izgovaranja zaveta tokom padobranskog skoka, pa sve do venčanja u svemiru.
Izvori bliski paru otkrivaju da Kruz, poznat po svojoj strasti prema opasnim akcionim scenama i istraživanju svemira, želi da njihov veliki dan bude zaista "veći od života".
"Radar Online" prenosi da su razmatrali nekoliko različitih ideja, pri čemu je Kruz posebno fasciniran mogućnošću da budu prvi par koji će se venčati u svemiru. Takođe, pominje se i ideja da izgovore zavete dok padaju padobranom, što jasno pokazuje da par želi da njihova ceremonija bude što spektakularnija i po svemu nezaboravna.
Ove vesti dolaze nakon meseci nagađanja o njihovoj vezi, pošto su Kruz i Ana viđeni zajedno na brojnim javnim događajima. Iako nijedan od njih nije javno potvrdio romansu, njihova zajednička pojavljivanja drže fanove i medije u stalnoj napetosti.
Tom Kruz je do sada bio tri puta u braku - sa Mimi Rodžers, Nikol Kidman i Kejti Holms. Ana de Armas je ranije bila u braku sa španskim glumcem Markom Klotetom, a takođe je bila u vezi sa glumcem Benom Aflekom.
Ne treba izostaviti da se ove priče šire usled velikih vesti da se Nikol kidman razvela od Kita Urbana, ali i da Ben Aflek pokazuje znake ljubomore na Tomovu vezu sa Anom.
(Ona.rs)