Fotografija Donalda Trampa bez prepoznatljive narandžaste boje kože postala je viralna na Redditu i X-u, izazivajući brojne reakcije i komentare.

Predsednik Donald Tramp je poznat po svojoj prepoznatljivoj narandžastoj nijansi kože, koju su glumci poput Aleka Boldvina često koristili kada su ga parodirali u emisiji „Saturday Night Live“. NJegov prepoznatljiv ten postao je predmet šala i medijskih komentara širom sveta.

Međutim, slika Trampa bez njegovog prepoznatljivog bronzanog tena nedavno se pojavila na internetu i odmah je postala viralna. Prema Grazia Daily UK, njegov ten je najčešće rezultat solarijuma ili proizvoda za samotamnjenje, ali sada su fanovi i kritičari mogli sami da vide kako predsednik izgleda „prirodno“.

Reakcije na društvenim mrežama

Fotografija je prvobitno podeljena na Reddit-u, gde je korisnik WhatTheFlux1 napisao:

„Uklonio sam Trampovu narandžastu nijansu da vidim kako izgleda ispod.“

 

 

Slika prikazuje Trampa sa mnogo bleđom kožom, ali bez ikakvih značajnih promena u njegovom izgledu. Fotografija se brzo proširila na X (ranije Twitter), izazvala komentare i smeh korisnika.

Dok neki tvrde da promena boje kože čini Trampa manje prepoznatljivim, drugi se šale da njegova ličnost ostaje „nepromenjena“, bez obzira na boju kože.

Šta ovo govori o medijskoj pažnji?

Trampov izgled je oduvek bio predmet šala i parodija u medijima, ali ovaj slučaj pokazuje koliko je javnost radoznala i kritična prema svakom detalju njegove javne slike. Čak i mala promena u izgledu može brzo postati viralna i pokrenuti talas reakcija na društvenim mrežama.

