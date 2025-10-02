Rama se našalio na Trampov račun koji je u više navrata pogrešno rekao da je dao doprinos u rešavanju "sukoba između Azerbajdžana i Albanije" umesto da je komentarisao mirovni proces između Jermenije i Azerbajdžana.

Tramp je, doduše, i Azerbajdžan više puta nazvao "Aberbajdžan", ali Jermeniju je potpuno pobrkao s Albanijom.

Osvrnuvši se na Trumpovu grešku, Rama je u šali rekao Makronu da bi trebalo da se izvini jer Azerbajdžanu i Albaniji nije čestitao na postignutom miru.

- Trebalo bi da nam se izviniš jer nam nisi čestitao na mirovnom dogovoru koji je predsednik Tramp sklopio s nama - rekao je Rama Makronu u društvu azerbajdžanskog premijera.

- Žao mi je zbog toga, momci - odmah je prihvatio šalu Makron, što je izazvalo smeh trojice političara.

U nastavku možete pogledati kako je to izgledalo:

 

 

#Edi Rama #Emanuel Makron #Francuska Makron #Makron #Tramp #Donald Tramp #Albanija vesti #Azerbejdžan #rat u Azerbejdžanu #Azerbejdžan vesti #Jermenija i Azerbejdžan #Jermenija vesti
Komentari 1
