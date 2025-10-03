Američki predsednik Donald Tramp našalio se tokom konferencije za novinare nakon što je ministar zdravlja i socijalnih službi Robert F. Kenedi mlađi kinuo.

Dok je odgovarao na pitanje o lekovima na recept, Trampa je prekinulo Kenedijevo kijanje. Tramp je zastao i okrenuo se ka Kenediju, rekavši: „Bog te blagoslovio, Bobi“.

Zatim je dodao: „Nadam se da nisam upravo dobio kovid!“

Generalni direktor kompanije Fajzer, Albert Burla, takođe je bio prisutan na konferenciji za novinare. Tramp se okrenuo ka njemu i rekao: „Ima Pakslovid, dajte mi Pakslovid odmah!“ Mislio je na antivirusni lek koji se koristi za lečenje simptoma Kovida-19.

Prevazišao koronu tokom svog prvog mandata

Tramp je bio predsednik SAD na početku pandemije 2020. godine.

U memoarima Marka Medouza, bivšeg šefa Trampovog kabineta, navodi se da je Tramp bio pozitivan na Kovid-19 tri dana pre nego što se suočio sa DŽoom Bajdenom u njihovoj prvoj predsedničkoj debati 29. septembra 2020. godine. Foto: Profimedia

Odmah nakon pozitivnog testa, pre nego što je informacija objavljena štampi ili javnosti, Trampu je brzo urađen još jedan, precizniji test. „Nakon kratkog, ali napetog čekanja, rezultati su bili negativni“, rekao je Medouz.

Nekoliko dana kasnije, 2. oktobra, Tramp je objavio da su on i prva dama Melanija Tramp pozitivni na COVID-19. Lečeni su u Nacionalnom vojno-medicinskom centru Volter Rid, a predsednik se vratio javnim događajima 10. oktobra.

