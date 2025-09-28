Karla Bruni Sarkozi, žena čije je ime sinonim za lepotu, umetnost i moć, proživela je više života u jednom. Od blještavila modnih pista Pariza i Milana, gde je bila jedna od najtraženijih supermodela devedesetih, preko intimnih tonova svojih folk-šansona koje su osvojile muzičke top liste, do uloge prve dame Francuske u Jelisejskoj palati.

Foto: Profimedia

Međutim, poslednjih godina, njen život je obeležen mračnom senom pravosudnih skandala koji su kulminirali osuđujućom presudom za njenog supruga, bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, te ozbiljnim optužbama s kojima se i sama suočava. NJen put, ispunjen glamurom, kontroverzama i nepokolebljivom odanošću, predstavlja jednu od najfascinantnijih priča modernog doba.

Zvezda je rođena: Uspon na modni Olimp

Rođena kao Karla Đilberta Bruni Tedeski 23. decembra 1967. u Torinu, Karla je odrasla u izuzetno bogatoj i umetnički nastrojenoj porodici. NJen otac bio je industrijalac i kompozitor, a majka koncertna pijanistkinja. U strahu od otmica koje su u Italiji sedamdesetih provodile Crvene brigade, porodica se preselila u Francusku, kada je Karla imala sedam godina. Iako je studirala umetnost i arhitekturu u Parizu, sudbina je imala drugačije planove. Foto: Profimedia

S 19 godina, na nagovor prijatelja, ulazi u svet mode i potpisuje za agenciju "City Models". NJen uspon bio je meteorski. Svojom elegancijom, prodornim plavim očima i nonšalantnim stavom, brzo je osvojila najprestižnije modne kuće. Postala je muza dizajnerima poput Karla Lagerfelda za Chanel i Đanija Versaćea. Do ranih devedesetih, Karla Bruni bila je među 20 najplaćenijih modela sveta, s godišnjom zaradom koja je dosezala i do 7,5 miliona dolara. NJeno lice krasilo je više od 250 naslovnica časopisa, a hodala je pistama za sve velikane, od Diora do Givenchy-a. Ipak, 1997. godine, na vrhuncu slave, donela je šokantnu odluku – napustila je manekenstvo kako bi se u potpunosti posvetila svojoj prvoj ljubavi, muzici.

Paralelno s modnom karijerom, medijske stupce punio je i njen turbulentni ljubavni život. Bruni je stekla reputaciju "krotiteljke muškaraca", a na listi njenih partnera našli su se neki od najpoznatijih i najmoćnijih muškaraca tog doba. Povezivali su je s rok legendama Mikom DŽegerom i Erikom Kleptonom, glumcima Kevinom Kostnerom i Vinsentom Perezom, pa čak i s milijarderom i sadašnjim američkim predsednikom Donaldom Trampom. NJena veza s DŽegerom navodno je bila kap koja je prelila čašu u njegovom braku sa DŽeri Hol. Foto: Profimedia

U intervjuima je otvoreno govorila o svojoj prirodi, jednom izjavivši kako joj je "monogamija dosadna", te da "ljubav traje dugo, ali strastvena želja – dve do tri nedelje". Najveću kontroverzu izazvala je njena veza s porodicom Entoven. Dok je bila u vezi s filozofom i piscem Žan-Polom Entovenom, započela je aferu s njegovim sinom, Rafaelom, koji je tada bio u braku. Rafael je napustio suprugu, spisateljicu DŽastin Levi kako bi bio s Karlom, s kojom je 2001. dobio sina Aurelijena. Osvetoljubiva Levi kasnije je napisala bestseler u kom se pojavljuje lik "Terminatorke Paule", očito inspirisan Karlom Bruni. Foto: Profimedia

Od muzičke scene do Jelisejske palate

Nakon što je napustila modu, Bruni se okrenula pisanju pesama i pevanju. NJen debitantski album "Quelqu'un m'a dit" (Neko mi je rekao), objavljen 2002. godine, postigao je neočekivan i ogroman uspeh. Kritičari su bili skeptični, ali publika je obožavala njen melanholični, folk-akustični zvuk. Album je prodat u milionskim orimercima širom Evrope i etablirao je kao ozbiljnu kantautorku.

Foto: Profimedia

Krajem 2007. godine, na jednoj večeri, upoznala je sveže razvedenog francuskog predsednika Nikole Sarkozija. Usledila je vrtoglava romansa koja je kulminirala venčanjem u Jelisejskoj palati u februaru 2008, samo nekoliko meseci nakon što su se upoznali. Karla Bruni postala je prva dama Francuske. NJena uloga bila je mešavina glamura, umetnosti i diplomatije, ali i kontroverzi. Optuživali su je da je sa suprugom koristila tajne službe kako bi otkrila ko širi glasine o njihovoj navodnoj neveri. Uprkos tome, par je 2011. dobio ćerku Đuliju, a Karla se posvetila i humanitarnom radu kao ambasadorka Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a. Foto: Profimedia

"Operacija: Spasimo Sarkoa"

Idila je naglo prekinuta nakon što je Sarkozi napustio predsedničku funkciju 2012. godine. Sustigle su ga brojne pravne afere, a najteža od njih, takozvana "libijska afera", doživela je svoj epilog u septembru 2025. godine. Sarkozi je osuđen na pet godina zatvora zbog zločinačke zavjre, nakon što je sud utvrdio da je njegova predsednička kampanja 2007. godine nezakonito finansirana milionima evra od režima tadašnjeg libijskog vođe Moamera Gadafija.

Carla Bruni arrache la bonnette du micro de Mediapart à la fin du discours de Sarkozy après sa condamnation. La mauvaise... pic.twitter.com/sWrUxNkXjJ — Nils Wilcke (@paul_denton) September 25, 2025

U središtu ove pravosudne oluje našla se i Karla Bruni. Protiv nje su podignute preliminarne optužbe za manipulisanje svedocima i učestvovanje u zločinačkom udruživanju s ciljem prevare. Tužilaštvo tvrdi da je bila deo složenog i ilegalnog plana nazvanog "Operacija Spasimo Sarkoa", vrednog oko 4 miliona evra, čiji je cilj bio uticati na ključnog svedoka, Zajada Takijedinea, da povuče svoj iskaz koji tereti Sarkozija. Ako bude proglašena krivom, bivšoj prvoj dami preti kazna do 10 godina zatvora, koja bi u slučaju otežavajućih okolnosti mogla da se popne i na 20.

Uprkos teškim optužbama i osuđujućoj presudi za supruga, Karla Bruni ostala je njegov najčvršći oslonac. Na dan izricanja presude, stajala je uz njega u sudnici. Nakon što je Sarkozi prkosno izjavio: "Ako baš žele da spavam u zatvoru, spavaću, ali uzdignute glave", par je napustio sud. U tom trenutku, Bruni je izgubila živce, zgrabila crvenu navlaku s mikrofona istraživačkog portala Mediapart, medija koji je prvi razotkrio aferu – i besno je bacila na pod. Foto: Profimedia

Kasnije je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se drže za ruke, uz jednostavnu poruku: "LJubav je odgovor" i haštag #mržnjanećepobediti. NJen čin je pokazao svetu da, bez obzira na sve, ostaje nepokolebljivo odana čoveku za kog se udala.

