Pevačica Nataša Gluhović, koja je u vezi sa Hasanom Dudićem ostala je bez dva stana na Voždovcu koja su nedavno izgorela.

Foto: Printskrin/Instagram/natasagluhovic

- Molim da mi se pomogne oko situacije u kojoj se nalazim. Hladno je vreme nemamo struju, ovo je ozbiljna situacija. Ja sam sve svoje obaveze namirila i samo tražim da mi se pomogne jer idu hladni dani. Ne znam kome više da se obratim i šta da učinim? Niko neće da mi pomogne. I ja i Hasan smo u beznađu. Preteško je, a pored svih muka što mi je stan izgoreo moram da molim za struju - priča pevačica. Foto: Printskrin/Instagram/natasagluhovic

"Dva stana su mi izgorela, uložila sam 30.000 evra"

- Osećam se jako loše. Dva stana koja imam u toj zgradi, jedan do drugog, potpuno su izgorela, do temelja, sve je pretvoreno u ruinu. Ne mogu da verujem šta se desilo, pre samo dva meseca sam renovirala oba stana, sredila ih, sve je u njima bilo novo. Uložila sam u njih 30.000 evra - rekla je ona i otkrila kako je došlo do požara u Ustaničkoj.

- Sve je počelo tako što je komšinica zapalila sveću, koja je prvo zapalila njen stan, a ubrzo je plamen prešao i na moj, pa na drugi. Mi smo na poslednjem, petnaestom spratu, tako da se vatra neverovatno brzo proširila. Nakon što je požar ugašen, shvatila sam da je šteta stopostotna. Sve je crno, nov nameštaj je sada pepeo, zidovi su se urušili, nema više ničega. Odmah nakon vatrogasaca je došla policija, koja je fotografisala čitav sprat i tražila izjavu koju sam dala. Nakon toga su otišli i to je sve što znam o slučaju. Ovo nije prvi put. Pre oko deset godina takođe se dogodio požar u istom stanu. Još tada sam se nadležnim organima žalila, ali niko me nije shvatio ozbiljno, pa niko nije ništa preduzeo. Sada sam potpuno bespomoćna, jer ne znam kome da se obratim za pomoć, ovo je velika šteta. Zvala sam opštinu, policiju, upravnika zgrade, ali svi kažu isto - ne znaju kako da mi pomognu. Jedino što još mogu je da tužim komšinicu koja je izazvala nesreću, ali to ne želim da radim. Ona je stara žena, a i ne mogu od nje tražiti odštetu kada zam da jedva krpi kraj s krajem.

Komšinica Nataše Gluhović nije imala reči hvale za estradnu menadžerku.

- Jao, ljudi moji, ja sam poludela pored takvih ludaka! Nemam uopšte lepe reči za Natašu, ovde poznatiju kao Savka. Vi ne možete da verujete šta je ona sve ovde radila, bolje da ćutim - kazala je žena koja nije želela da otkrije detalje o Nataši, dok je druga komšinica dobacila:

- Sigurna sam da već sve znate o Savki, a ništa tu nema lepo da se kaže!

