Prvi put za 1.400 godina postojanja Anglikanske crkve (Crkve Engleske) na njeno čelo dolazi žena - Sara Mulali (63) koja je danas imenovana za narednog nadbiskupa od Kenterberija.

NJeno imenovanje je velika prekretnica u toj crkvi koja je uvela prve žene sveštenike 1994, a prvu ženu biskupa 2015. godine. Foto: Profimedia

Ona dolazi na čelo crkve posle 105 muškaraca nadbiskupa od Kenterberija od 597. godine kada je Sveti Avgustin osnovao tu crkvu.

Mulali će zvanično postati nadbiskup od Kenterberija na ceremoniji u Kenterberijskoj katedrali u januaru i zatim će biti ustoličena na svečanosti kojoj prisustvuje kraljevska porodica.

Kralj Čarls Treći koji je odobrio njeno imenovanje čestitao joj i ukazao na značaj njene uloge koji će imati odjek širom sveta.

Engleska crkva ima više od 85 miliona sledbenika u 165 zemalja.

Premijer Kir Starmer je pozdravio njeno imenovanje i poželeo joj uspeh.

Sara Mulali, koja je dosad bila biskup Londona, bila je glavna medicinska sestra Velike Britanije, specijalizovana za onkologiju, a od ranije ima titulu "Dame" što je ekvivalent viteškoj tituli "Sera" za muškarce. Foto: Profimedia

Teološko obrazovanje stekla je na Južnoistočnom institutu za teološko obrazovanje posle studija na Univerzitetu Saut Bank u Londonu i na Koledžu Hejtrop Univerziteta u Londonu.

Na njeno imenovanje se čekalo skoro godinu dana otkako je nadbiskup DŽastin Velbi najavio ostavku zbog skandala u vezi sa zaštitom žrtava.

Mulali dočekuje niz crkvenih problema, uključujući podele u vezi s ophođenjem prema ženama i LGBT osobama, skandalima seksualnog zlostavljanja koji opterećuju Crkvu više od decenije.

U današnjim izjavama Mulali se osvrnula i na migracije, eutanaziju kojoj se ona protivi, a povodom jučerašnjeg terorističkog napada na sinagogu u Mančesteru rekla da Anglikanska crkva "ima odgovornost da stoji uz jeverejsku zajednicu protiv antisemitizma" i da se "ne sme dozvoliti da nas podele mržnja i rasizam".

(Beta-AP)

