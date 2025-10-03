Ruske bezbednosne službe uhapsile su u Moskvi milijardera Ibrahima Sulejmanova zbog sumnje da je počinio ubistvo.

Prema informacijama koje su izvori iz pravosudnih tela dali ruskoj novinskoj agenciji TASS, reč je o ubistvu počinjenom "prethodnih godina".

Zajednička akcija policije i tajne službe

Sulejmanov je uhapšen u zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne službe bezbednosti (FSB). Krivični postupak vodi Centralni istražni odbor.

In Moscow, "Shadow" Billionaire Ibragim Suleymanov Arrested on Suspicion of Two Counts of Murder



➡️ Who is Ibragim Suleymanov



Ibragim Suleymanov is a so-called "shadow" billionaire. According to Kommersant, at least a year ago he and his son Rasul were beneficiaries of… pic.twitter.com/m3L1myZmzw — Sota News (@sotanews) October 3, 2025

- U Moskvi je uhapšen Ibrahim Sulejmanov. Sumnjiči se za krivično delo predviđeno članom 105. Krivičnog zakona Ruske Federacije (ubistvo) - izjavio je izvor za TASS.

Ko je Ibrahim Sulejmanov?

Ibrahim Sulejmanov i njegov sin Rasul bili su 2024. godine vlasnici velike IT kompanije "Sirena-travel", koja se bavi tehnologijama za putničke usluge i koja je razvila zvanični ruski sistem za rezervaciju letova.

In Moscow, "Shadow" Billionaire Ibragim Suleymanov Arrested on Suspicion of Two Counts of Murder



➡️ Who is Ibragim Suleymanov



Ibragim Suleymanov is a so-called "shadow" billionaire. According to Kommersant, at least a year ago he and his son Rasul were beneficiaries of… pic.twitter.com/m3L1myZmzw — Sota News (@sotanews) October 3, 2025

Biznismen se takođe navodi kao partner drugog milijardera, člana Saveta Federacije Sulejmana Kerimova, u kompaniji „Rosavijakonsortijum“ (akcionar „Vnukovskih erlajnsa“).

Sulejmanov je 2007. godine osuđen na 10 godina i 10 meseci zatvora zbog prevare i pranja novca. Pušten je na uslovnu slobodu 2015. godine.

Sulejmanov je bio u vezi sa ćerkom suosnivača naftne kompanije "Jukos", Platona Lebedeva, a par ima troje dece.

Sud do 2 dekabrя otpravil v SIZO milliardera Ibragima Suleйmanova, zaderžannogo ranee po obvineniю v ubiйstve, soobщaet korrespondent TASS:https://t.co/WOFNi8V6rT



Video: Oficialьnый Telegram-kanal Moskovskih sudov obщeй юrisdikcii/TASS pic.twitter.com/Qjuzte1DIe — TASS (@tass_agency) October 3, 2025

Zašto je uhapšen Ibrahim Sulejmanov

Prema TASS-u, Sulejmanov je pritvoren u svom domu u selu "Gorki-2" na Rubljovki. Tamo su izvršeni pretresi, nakon čega je odveden u privremeni pritvorski objekat u ulici Petrovka. Novine "Komersant" dodaju da je osumnjičen za organizovanje naručenog ubistva Georgija Talja, bivšeg šefa Federalne službe za finansijski oporavak i bankrotstvo, koji je ubijen u centru Moskve 2004. godine. Slučaj nikada nije rešen.

Prema televiziji "SHOT", Sulejmanov je takođe pod istragom zbog umešanosti u ubistvo Genadija Borisova, predsednika sindikalnog odbora „Vnukovskih avio-kompanija“ 1999. godine. On je izboden nožem 12 puta na stepeništu sopstvene kuće. Ni ovo ubistvo nikada nije rešeno.

Ibragim Suleйmanov ne priznaet vinu po delu ob ubiйstve



Storona zaщitы zaяvila o namerenii obžalovatь meru presečeniя v vide zaklюčeniя pod stražu, zaяvili advokatы posle zasedaniя.



Video: SOTAvision pic.twitter.com/6MNA43eG5b — SOTA (@Sota_Vision) October 3, 2025

Nakon pritvaranja i ispitivanja, Basmanski sud u Moskvi odredio je Sulejmanovu pritvor na dva meseca. Optužen je za dva ubistva, a njegov advokat je izjavio da on ne priznaje da je izvršio ta dela.

Ko je još umešan u slučaj ubistva?

Navodni počinilac zločina je Abakar Darbišev, jedan od vođa organizovane kriminalne grupe. Prema pisanju "Izvestija", on je preminuo od srčanog zastoja (srčani udar, prema TASS-u) 1. oktobra nakon što je pritvoren u Moskovskoj oblasti, ali je navodno uspeo da svedoči protiv Sulejmanova pre njegove smrti.

Još jedan osumnjičeni, Muhamed Darbišev, takođe je uhapšen, a takođe mu je određen pritvor od dva meseca.

BONUS VIDEO: