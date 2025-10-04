Na društvenoj mreži X, pojavila se jedna anegdota iz firme korisnice ove platforme, a tiče se baš popularnog pevača.

- Izašla mi je fotka na Guglu, kad je koleginica na današnji dan našla neki ram u firmi i odštampala fotku Zdravka Čolića i uramila, ali pošto je štampač crno-beli i ram crni, svi su mislili da je Zdravko Čolić umro - napisala je korisnica.

Nekim korisnicima je ova situacija bila smešna, dok su drugi videli kao neslanu šalu, a u nekima se probudio i bes:

- "Nemojte se za*ebavati sa tim stvarima, molim vas. Samo nam je još on ostao, neka je živ i zdrav hiljadu godina", "I dalje mi je ovo smešno", "Pu, pu, daleko bilo" - bili su samo neki od komentara.

