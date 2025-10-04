Nekadašnja teniserka Ana Ivanović vrlo je aktivna na društvenim mrežama.

Poslednjih meseci, njeni pratioce mogu da vide da Ana ima dosta dinamičan društveni život i da nije klonula, uprkos što prolazi kroz izazovan životni period, posle razvoda od supruga Bastijana Švajnštajgera.

Ivanovićeva je ovoga puta obradovala fanove atraktivnim fotografijama sa mora.

Ona je pozirala u kupaćem kostimu, kraj vode, a poruka koji je napisala uz fotografije svedoči o tome da joj dolazak hladnih dana neće pokvariti raspoloženje.

- Beskrajno leto - poručila je Ana, uz emotikone koji simbolizuju sunce i talase.

