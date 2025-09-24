Razlog za takvu odluku je nevertstvo Bastijana Švajnštajgera, koji je prevario Anu sa Silvom Kapitanovom, a o svemu tome svedoče njihove zajedničke fotografije koje su šokirale čitav svet.

Bastijan je uhvaćen "na gomili" sa Bugarkom, pa je logičan rasplet bio da Ana ostavi nekadašnjeg nemačkog fudbalera sa kojim ima troje dece.

Foto: Profimedia

 

 

Ipak, Ana nije u potpunosti izbrisala Bastijana, što se jasno može videtu u njenoj listi prijatelja koje prati na Instagramu - i obrnuto.

Ana i dalje prati Bastijana, ali i on nju, iako ju je Švajnštajger emotivno povredio kada je odlučio da jednu od najlepših sportistkinja prevari sa Silvom - i to na očit cele javnosti.

Pročitajte još

UŽAS ISPOD ZATVORSKOG TUŠA Najveći strah, da me ne iskoriste

UŽAS ISPOD ZATVORSKOG TUŠA Najveći strah, da me ne iskoriste

14:19

HRVATSKA SE OPRAŠTA OD LEGENDE: "Zbog njih verujem u bajke"

HRVATSKA SE OPRAŠTA OD LEGENDE: "Zbog njih verujem u bajke"

17:42

PRITISAK SKAČE Ana Ivanović bez brushaltera i izlazak u grad

PRITISAK SKAČE Ana Ivanović bez brushaltera i izlazak u grad

23:02

MARIJINA MAMA: Beg u Sibir od Černobilja, kći otišla s tatom

MARIJINA MAMA: Beg u Sibir od Černobilja, kći otišla s tatom

13:51

Foto: Instagram printskrin/bastianschweinsteiger

Pogledaj galeriju

Foto: Instagram printskrin/bastianschweinsteiger

Pogledaj galeriju

 

Kako su se upoznali Ana i Bastijan?

NJihova ljubavna priča je počela na jedan nesvakidašnji način. Upoznao ih je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman a u početku Ana i Bastijan su bili samo prijatelji. Svoju vezu započeli su tokom tokom Aninog učešća na "US opena" 2014. godine u NJujorku."

Pre nego što je uplovio u vezu sa našom bivšom teniserkom, Bastijan Švajnštajger je bio u sedmogodišnjoj vezi sa Sarom Brandner za koju su mnogi mislili da će postati gospođa Švajnštajger.

Foto: Profimedia

 

 

Bastijan je vrlo brzo na sve načine počeo da pokazuje svoju ljubav prema Ani. Prvo je na kopačkama ispisao njeno ime, datum početka veze s njom (5. 9. 2014) i „dušo“, reč kojom se obraća svojoj devojci, iznad srpske zastave.

Kasnije sve je došlo na svoje mesto i par je stao pred oltar. Bajkovito venačanje su organizovali u Veneciji, baš tamo gde je sudbonosno "da" izgovorio i DŽordž Kluni, a njihovu ceremoniju je pratilo više od 200 medija. Prvu bračnu noć proveli su u luksuznom apartmanu pod nazivom "Alcova Tiepolo Suite" u kojem noć košta 4.950 evra.

I pored velike ljubavi koja je vladala između Ane i Bastijana, na kraju se sve ipak završilo razvodom...

(Kurir)

AMERIKANCI PROTIV RUSA - U SRBIJI! Hibridni okršaj je počeo, a poprište je - Loznica
Sport

AMERIKANCI PROTIV RUSA - U SRBIJI! Hibridni okršaj je počeo, a poprište je - Loznica

ŠOKIRAO SVE POSLE PETOG RAZVODA! Lotar Mateus ima 38 godina MLAĐU devojku i doveo ju je na dodelu Zlatne lopte (FOTO)
Sport

ŠOKIRAO SVE POSLE PETOG RAZVODA! Lotar Mateus ima 38 godina MLAĐU devojku i doveo ju je na dodelu Zlatne lopte (FOTO)

BONUS VIDEO:

#Ana Ivanović #teniserka Ana Ivanović #Ana Ivanović vesti #Ana Ivanović instagram #Ana Ivanović razvod #Ana Ivanović bivši muž #Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger #Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razvod #Bastijan Švajnštajger #Bastijan Švajnštajger Instagram #VIP #tenis vesti #fudbal vesti #žene fudbalera
Komentari 0
ШОКИРАО СВЕ ПОСЛЕ ПЕТОГ РАЗВОДА! Лотар Матеус има 38 година МЛАЂУ девојку и довео ју је на доделу Златне лопте (ФОТО)

ŠOKIRAO SVE POSLE PETOG RAZVODA! Lotar Mateus ima 38 godina MLAĐU devojku i doveo ju je na dodelu Zlatne lopte (FOTO)