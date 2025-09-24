Razlog za takvu odluku je nevertstvo Bastijana Švajnštajgera, koji je prevario Anu sa Silvom Kapitanovom, a o svemu tome svedoče njihove zajedničke fotografije koje su šokirale čitav svet.

Bastijan je uhvaćen "na gomili" sa Bugarkom, pa je logičan rasplet bio da Ana ostavi nekadašnjeg nemačkog fudbalera sa kojim ima troje dece. Foto: Profimedia

Ipak, Ana nije u potpunosti izbrisala Bastijana, što se jasno može videtu u njenoj listi prijatelja koje prati na Instagramu - i obrnuto.

Ana i dalje prati Bastijana, ali i on nju, iako ju je Švajnštajger emotivno povredio kada je odlučio da jednu od najlepših sportistkinja prevari sa Silvom - i to na očit cele javnosti.

Kako su se upoznali Ana i Bastijan?

NJihova ljubavna priča je počela na jedan nesvakidašnji način. Upoznao ih je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman a u početku Ana i Bastijan su bili samo prijatelji. Svoju vezu započeli su tokom tokom Aninog učešća na "US opena" 2014. godine u NJujorku."

Pre nego što je uplovio u vezu sa našom bivšom teniserkom, Bastijan Švajnštajger je bio u sedmogodišnjoj vezi sa Sarom Brandner za koju su mnogi mislili da će postati gospođa Švajnštajger. Foto: Profimedia

Bastijan je vrlo brzo na sve načine počeo da pokazuje svoju ljubav prema Ani. Prvo je na kopačkama ispisao njeno ime, datum početka veze s njom (5. 9. 2014) i „dušo“, reč kojom se obraća svojoj devojci, iznad srpske zastave.

Kasnije sve je došlo na svoje mesto i par je stao pred oltar. Bajkovito venačanje su organizovali u Veneciji, baš tamo gde je sudbonosno "da" izgovorio i DŽordž Kluni, a njihovu ceremoniju je pratilo više od 200 medija. Prvu bračnu noć proveli su u luksuznom apartmanu pod nazivom "Alcova Tiepolo Suite" u kojem noć košta 4.950 evra.

I pored velike ljubavi koja je vladala između Ane i Bastijana, na kraju se sve ipak završilo razvodom...

