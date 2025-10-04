U središtu medijske oluje našla se Eleonora Inkardona, zvezda u usponu televizijske kuće DAZN, koju je kolegica Valentina Maceri javno prozvala zbog "vulgarnog" stila oblačenja, pokrenuvši lavinu rasprava o profesionalizmu, ženstvenosti i granicama dobrog ukusa pred kamerama, javljaju italijanski mediji. 

Eleonora je često prisutna na velikim fudbalskim takmičenjima, među kojima je i Svetsko prvenstvo gde je postala neizostavan deo prenosa i medijskih komentara.

Inkardona se ne pojavljuje samo kao voditeljka sa terena — ona ima i pravno obrazovanje, bavi se preduzetničkim aktivnostima i koristi svoj stil kao deo profesionalnog identiteta.

Foto: Profimedia

 

Upravo njezin stajling i modni izbori doveli su je u središte kritika. NJezin rad i izgled postali su predmet otvorene rasprave kada ju je kolegica Valentina Maceri, koja radi kao voditeljka za prenose Lige šampiona pri švajcarskom televizijskom kanalu "Blue“ — optužila da svojim modnim odabirom prelazi granicu profesionalnog i da deluje “vulgarno”.

Foto: Profimedia

 

Maceri tvrdi da takvi odevni izbori — često otkrivajući krojevi i efektne kombinacije — umanjuju ozbiljnost novinarske profesije, posebno na stadionima i u emisijama koje bi, po njenom mišljenju, trebalo da odražavaju neutralnost i strogost.

Foto: Profimedia

 

Inkardona, s druge strane, nije ostala nema. U javnim izjavama ponavlja da je njena odeća upravo način da izrazi svoju ličnost i samopouzdanje.

Foto: Profimedia

 

- Nikada ne odbacujem svoju ženstvenost, koristim je kao snagu - izjavila je u obrani svog stila.

Foto: Profimedia

