Poznatom muzičaru pukla je aorta, a borba za život trajala je pet dana. Nažalost, bezuspešno.

Davnih devedesetih, grupa je harala ovdašnjom scenom. Igor, čiji je zaštitni znak bila marama oko glave, već posle prvog hita postao je miljenik žena.

Po raspadu Kestena, a pre nego što se povukao u totalnu ilegalu, govorio je da sebe, kao velikog ljubitelja prirode, vidi u nekoj planinskoj brvnari, gde će verovatno završiti jer nije neki “preterano urban tip”.

Malo je poznato da je završio arheologiju na Filozofskom fakultetu. Foto: V. Danilov

Svojevremeno je bio veren sa balerinom Jelenom Milošević, nekadašnjom učesnicom rijalitija Farma.

No, njegov emotivni život obeležila je još jedna velika ljubav. Igor Starović ludo je voleo voditeljku Draganu Katić. Voditeljka je bila neutešna kada je čula da nas je napustio:

- Stvarno sam se potresla i jako mi je teško. Igor i ja smo imali vezu pre više od 25 godina i zaista smo ostali dobri prijatelji i u lepim odnosima. Baš mi je žao i baš mi je teško - rekla je voditeljka. Foto: Jutjub printskrin

Igor nije štedeo lepe reči na njen račun, iako je velika ljubav tad već decenijama bila iza njih.

- To je bilo zaista davno, jedva se i sećam, ali Dragana je jedna divna osoba, sjajna dama, veliki drugar. Priča koja se dešavala sa nama bila je pre više od dvadeset godina, ali to se ne zaboravlja.

BONUS VIDEO: