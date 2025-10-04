Futa i Nadica su u vezi preko godinu dana, piše Kurir, a sada je osvanula i njihova prva zajednička fotografija.

NJih dvoje bili su zajedno na rođendanu pevača Željka Samardžića.

Nadica je uz fotografiju napisala i emotivan opis:

- Nema savršenog života, ali postoje savršeni trenuci... Neka vam svaki takav trenutak bude, kako zaslužujete posrću. Ostati tako dobar čovek svih 70 godina nije lako i to ne može svako. Zdravima uvek bili i u zdravlju se srećali - poručila je Nadica Mutavdžić i označila Željka Samardžića. Foto: Instagram printskrin/mutavdzicnadica

Bili zajedno na odmoru

Nadica se, inače, ranije oglasila i prokomentarisala njihovo krstarenje. Ona je tada postavila pitanje "da li sme saradnik sa svojim saradnikom da ode u Crnu Goru?" I nije želela više da komentariše.

"Opredelio sam se za život"

Aleksandar Radulović Futa svojevremeno je progovorio o dva velika gubitka koja je doživeo kada mu je preminula supruga Marina Tucaković, kao i sin Milan Laća Radulović.

- Posle mnogo dešavanja i mnogo zbivanja negativnih, pozitivnih u zadnje vreme, u mom slučaju više negativnih, došlo je vreme da se nešto promeni. Ja sam sve to što se izdešavalo stavio sa strane, promenio priču i rešio, opredelio se za život. Neki koji sleduje... Taj život sa sobom će nositi isto kao što je onaj drugi deo mog života koji je iza mene, nosiće neke nove stvari. Ja bih voleo da više nosi srećnijih, nego nesrećnih stvari. Ali, pošto je ceo moj život vezan za muziku, sa muzikom ćemo i da nastavimo i taj, jedan krajan, automatski novi početak je nastavak samo jedne priče koja je do sad trajala, tako kao što je trajala. I ja se nadam da će se to istim tempom i nastaviti. Možda čak i uspešnije, ne znam se. Bez obzira na te hendikepe što sad recimo nema Marine koja će da nastavi taj svoj deo. Ali Bože moj, idemo dalje. Biće neki drugih tekstopisaca - kazao je Futa tad za "Telegraf".

