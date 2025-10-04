Futa i Nadica su u vezi preko godinu dana, piše Kurir, a sada je osvanula i njihova prva zajednička fotografija.

NJih dvoje bili su zajedno na rođendanu pevača Željka Samardžića.

Nadica je uz fotografiju napisala i emotivan opis:

- Nema savršenog života, ali postoje savršeni trenuci... Neka vam svaki takav trenutak bude, kako zaslužujete posrću. Ostati tako dobar čovek svih 70 godina nije lako i to ne može svako. Zdravima uvek bili i u zdravlju se srećali - poručila je Nadica Mutavdžić i označila Željka Samardžića.

Foto: Instagram printskrin/mutavdzicnadica

 

Bili zajedno na odmoru

Nadica se, inače, ranije oglasila i prokomentarisala njihovo krstarenje. Ona je tada postavila pitanje "da li sme saradnik sa svojim saradnikom da ode u Crnu Goru?" I nije želela više da komentariše.

Pročitajte još

KAKO JE SUZANA PROCENILA ZETA: Setila se očevog saveta

KAKO JE SUZANA PROCENILA ZETA: Setila se očevog saveta

18:40

"TO JE VULGARNO!" Voditeljku kritikuje koleginica

"TO JE VULGARNO!" Voditeljku kritikuje koleginica

17:45

VELIKI GUBITAK: Del Boj se oprostio od kolege iz "Mućki"

VELIKI GUBITAK: Del Boj se oprostio od kolege iz "Mućki"

16:22

"OLAKO TROŠILA NOVAC": Radina sestra preuzela brigu o zaradi

"OLAKO TROŠILA NOVAC": Radina sestra preuzela brigu o zaradi

14:15

"Opredelio sam se za život"

Aleksandar Radulović Futa svojevremeno je progovorio o dva velika gubitka koja je doživeo kada mu je preminula supruga Marina Tucaković, kao i sin Milan Laća Radulović.

- Posle mnogo dešavanja i mnogo zbivanja negativnih, pozitivnih u zadnje vreme, u mom slučaju više negativnih, došlo je vreme da se nešto promeni. Ja sam sve to što se izdešavalo stavio sa strane, promenio priču i rešio, opredelio se za život. Neki koji sleduje... Taj život sa sobom će nositi isto kao što je onaj drugi deo mog života koji je iza mene, nosiće neke nove stvari. Ja bih voleo da više nosi srećnijih, nego nesrećnih stvari. Ali, pošto je ceo moj život vezan za muziku, sa muzikom ćemo i da nastavimo i taj, jedan krajan, automatski novi početak je nastavak samo jedne priče koja je do sad trajala, tako kao što je trajala. I ja se nadam da će se to istim tempom i nastaviti. Možda čak i uspešnije, ne znam se. Bez obzira na te hendikepe što sad recimo nema Marine koja će da nastavi taj svoj deo. Ali Bože moj, idemo dalje. Biće neki drugih tekstopisaca - kazao je Futa tad za "Telegraf".

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)
Sport

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)

"PREŠLI SMO IGRICU, BRUKA I SRAMOTA"! Tanjga zagrmeo: Za koga se igra ovaj fudbal? Mislio sam da je ovo Partizan, sramota
Sport

"PREŠLI SMO IGRICU, BRUKA I SRAMOTA"! Tanjga zagrmeo: Za koga se igra ovaj fudbal? Mislio sam da je ovo Partizan, sramota

BONUS VIDEO:

#Aleksandar Futa Radulović #Aleksandar Radulović #Aleksandar Radulović Futa #Futa nova partnerka #Nadica Mutavdžić #VIP #Željko Samardžić
Komentari 2
ТУГА! Преминуо Милан Мандарић

TUGA! Preminuo Milan Mandarić