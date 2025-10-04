U nedavnom intervjuu, Suzana je otvoreno govorila o samoj ceremoniji i pripremama koje su joj prethodile, ali je priznala i šta zaista misli o novom zetu.

- Venčanje je bilo stvarno sve kako je ona zamislila. Ja uopšte nisam htela mnogo da se mešam, sem tu i tamo sa nekom sugestijom. Ona je želela malu svadbu, želela je svadbu pod vedrim nebom, ali nam vreme nije išlo na ruku, pa smo morali pod hitno da menjamo lokaciju i imali smo sreće da dobijemo jednu lepu salu u Vinariji Kovačević. Imali smo organizovan transport, za svatove koji ne voze ili ne žele da voze i da piju, tako da nas je autobus čekao ispred crkve i vozio na Frušku goru i vratio nazad. To je bila najbolja ideja od svih.

- Imali smo divnu muziku - Siniša i njegov orkestar “Skale”. Imali smo i goste koji su se potrudili da nam ulepšaju veselje. Bila je moja kuma Biljana Jeftić, koja je podigla atmosferu. Tu je bila i fantastičan sopran Gabriela Ubović. Ona je najavila ulazak mladenaca sa popularnom arijom. Hrana je bila fenomenalna, vina vrhunska, svi smo bili tu, i mama, i tata, i naši najdraži prijatelji, i kumovi, i moja ćerka je uživala - rekla je Suzana, nakon čega je otkrila da li je zadovoljna ćerkinim izabranikom:

Foto: Instagram printskrin/teodorakunic

 

- Jesam. Upoznala sam zeta pre godinu dana, i ostavio je na mene jako solidan utisak. Moj otac je uvek govorio ako kupuješ nameštaj, mora da bude solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procenila kao jednog solidnog čoveka uz koga i pored koga će moja ćerka biti srećna i zadovoljna.

Ona je otkrila i da naslednicu nije imala šta da savetuje, osim da je nauči da zašije dugme.

Foto: ATA images/M.P., Instagram printskrin/teodorakunic

 

- Pa, ne nešto naročito. Moja su deca dobre devojke, vredne, znaju i da skuvaju, da počiste, ma sve znaju. Ne znaju samo da zašiju dugme. Rekla sam Teodori: “Hajde, pre nego što se udaš, da naučiš kako se dugme zašiva.” I naučila je.  

(Blic)

