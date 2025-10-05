U Srbiji je u poslednje vreme postao trend da pevači pop i narodne muzike prave koncerte uz pratnju simfonijskog orkestra. Do kraja godine videćemo kako hitovi grupe Kerber, Halida Muslimovića ili Emine Janović zvuče u novom ruhu i drugačijim aranžmanu. Trend, koji je u svetu postao standard, pre mnogo godina pokrenuli su Momčilo Bajagić Bajaga, Zdravko Čolić i dirigent Vojkan Borisavljević. Za ovakve događaje treba izdvojiti i do 20.000 evra.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

 

 

- Ne postoji fiksna cena. Nekoliko ljudi se bavi ovim poslom. I uglavnom tu budu angažovani ljudi koji rade u Beogradskoj fiharmoniji, Simfonijskom orkestru RTS, na Fakultetu muzičke umetnosti, sviraju u Pozorištu na Terazijama ili Orkestru Narodnog pozorišta. Neka cena po umetniku je 50 evra po dolasku. Obično idu dve do tri probe i koncert. Honorar je u proseku oko 200 evra - priča za Kurir jedan od umetnika koji godina radi ovakav tip nastupa.

Cenu diktira vrsta nastupa i renome izvođača.

Foto: ATA images

 

 

Pročitajte još

UMRO PRERENO: Smrt pevača duboko je pogodila Draganu

UMRO PRERENO: Smrt pevača duboko je pogodila Draganu

22:50

CELA JUGA PLAKALA: Tragedija našeg glumca, umro u 32. godini

CELA JUGA PLAKALA: Tragedija našeg glumca, umro u 32. godini

22:14

Senida nije bila na bratovljevoj SVADBI - on otkrio RAZLOG

Senida nije bila na bratovljevoj SVADBI - on otkrio RAZLOG

21:18

NE ZNAŠ DA VOZIŠ! Pevač poručio Darku: Imaš opomenu od Boga

NE ZNAŠ DA VOZIŠ! Pevač poručio Darku: Imaš opomenu od Boga

21:12

- Postoji simfonijski orkestar i skraćeni gudački orkestar s po nekim duvačkim instrumentom. Za nastupe u Sava centru i Areni bude ponekad i 40-50 muzičara na sceni. Posebno se plaćaju dirigent ili neka zvezda koja će nastupiti kao solista. NJihovi honorari idu od 1.000 evra pa do 4.000 evra. Neki standard je da na sceni bude šest prvih violina, šest drugih violina, četiri do pet viola, tri čela, jedan ili dva kontrabasa, a pun sastav čine i flaute, oboe, klarineti, trube, perkusije - objašnjava naš sagovornik koji je osvajao nagrade na mnogim svetskim takmičenjima.

On je najčešće radio s Goranom Bregovićem i Zdravkom Čolićem.

- Za Čolićeve nastupe u Areni po koncertu je bilo 200 evra za svakog muzičara. Svirali smo ga pre nekoliko godina, pa se više ne sećam svih detalja. Imali smo nekoliko nastupa u nizu. S Bregom sam svirao kao student još pre korone. Imali smo plaćen avion, dnevnice, hotel sa pet zvezdica i honorar za nastup. U kojem god hotelu da je on spavao, spavali smo i mi. Iznos je bio sličan kao i za Čolu.

Foto: D. Mišić

 

 

Goran Bregović je perfekcionista i probe su nekad umele da traju po šest sati. Najviše je kritikovao svoje muzičare. Želi da sve zvuči savršeno i čuje svaki falš. Od oba izvođača bili smo maksimalno ispoštovani i gledali su nas kao članove svoje porodice. Nisam svirao narodnjake, ali i to je posao kao i svaki drugi - zaključuje sagovornik Kurira.

(Kurir)

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)
Sport

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)

"PREŠLI SMO IGRICU, BRUKA I SRAMOTA"! Tanjga zagrmeo: Za koga se igra ovaj fudbal? Mislio sam da je ovo Partizan, sramota
Sport

"PREŠLI SMO IGRICU, BRUKA I SRAMOTA"! Tanjga zagrmeo: Za koga se igra ovaj fudbal? Mislio sam da je ovo Partizan, sramota

BONUS VIDEO:

#Zdravko Čolić #Goran Bregović #VIP #pevač Zdravko Čolić #muzičar Goran Bregović #Orkestar #simfonijski orkestar #simfonijski orkestar cena #simfonijski orkestar nastup
Komentari 1
НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП ОД 5. ДО 11. ОКТОБРА: Близанци реализују своје идеје, Лава и Водолију очекују расправе у породици, Вагу велики успеси

NEDELJNI HOROSKOP OD 5. DO 11. OKTOBRA: Blizanci realizuju svoje ideje, Lava i Vodoliju očekuju rasprave u porodici, Vagu veliki uspesi