U Srbiji je u poslednje vreme postao trend da pevači pop i narodne muzike prave koncerte uz pratnju simfonijskog orkestra. Do kraja godine videćemo kako hitovi grupe Kerber, Halida Muslimovića ili Emine Janović zvuče u novom ruhu i drugačijim aranžmanu. Trend, koji je u svetu postao standard, pre mnogo godina pokrenuli su Momčilo Bajagić Bajaga, Zdravko Čolić i dirigent Vojkan Borisavljević. Za ovakve događaje treba izdvojiti i do 20.000 evra.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

- Ne postoji fiksna cena. Nekoliko ljudi se bavi ovim poslom. I uglavnom tu budu angažovani ljudi koji rade u Beogradskoj fiharmoniji, Simfonijskom orkestru RTS, na Fakultetu muzičke umetnosti, sviraju u Pozorištu na Terazijama ili Orkestru Narodnog pozorišta. Neka cena po umetniku je 50 evra po dolasku. Obično idu dve do tri probe i koncert. Honorar je u proseku oko 200 evra - priča za Kurir jedan od umetnika koji godina radi ovakav tip nastupa.

Cenu diktira vrsta nastupa i renome izvođača. Foto: ATA images

- Postoji simfonijski orkestar i skraćeni gudački orkestar s po nekim duvačkim instrumentom. Za nastupe u Sava centru i Areni bude ponekad i 40-50 muzičara na sceni. Posebno se plaćaju dirigent ili neka zvezda koja će nastupiti kao solista. NJihovi honorari idu od 1.000 evra pa do 4.000 evra. Neki standard je da na sceni bude šest prvih violina, šest drugih violina, četiri do pet viola, tri čela, jedan ili dva kontrabasa, a pun sastav čine i flaute, oboe, klarineti, trube, perkusije - objašnjava naš sagovornik koji je osvajao nagrade na mnogim svetskim takmičenjima.

On je najčešće radio s Goranom Bregovićem i Zdravkom Čolićem.

- Za Čolićeve nastupe u Areni po koncertu je bilo 200 evra za svakog muzičara. Svirali smo ga pre nekoliko godina, pa se više ne sećam svih detalja. Imali smo nekoliko nastupa u nizu. S Bregom sam svirao kao student još pre korone. Imali smo plaćen avion, dnevnice, hotel sa pet zvezdica i honorar za nastup. U kojem god hotelu da je on spavao, spavali smo i mi. Iznos je bio sličan kao i za Čolu. Foto: D. Mišić

Goran Bregović je perfekcionista i probe su nekad umele da traju po šest sati. Najviše je kritikovao svoje muzičare. Želi da sve zvuči savršeno i čuje svaki falš. Od oba izvođača bili smo maksimalno ispoštovani i gledali su nas kao članove svoje porodice. Nisam svirao narodnjake, ali i to je posao kao i svaki drugi - zaključuje sagovornik Kurira.

(Kurir)

BONUS VIDEO: