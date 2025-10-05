Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su saobraćajnu nesreću 25. septembra, kada je njihovo vozilo izletelo s puta i prevrnulo se.

Iako je udes izgledao zastrašujuće, oboje su, srećom, prošli bez težih povreda. Posle ukazane medicinske pomoći, utvrđeno je da je Darko zadobio posekotine na glavi, dok je Katarina prošla s lakšim povredama.

Uprkos nezgodi, Darko je brzo nastavio sa svojim nastupima, pokazujući posvećenost publici i muzici.

 

Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj pozira u pred ogledalom, ali ono što je svima zapalo za oko jeste vidljiv rez na glavi i kopče koje svedoče o ozbiljnosti povrede.

Foto: Instagram printskrin/darkolazicofficial

 

Priznao krivicu

Darko Lazić je pre nekoliko dana posetio policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, gde je bio kod saobraćajaca na sporazumu o priznanju krivice. Iako je u izjavama za medije govorio da nije pio, kao i da se ne oseća krivim, već da je udes napravio jer je padala kiša, u policiji je promenio ploču.

- Darko je u četvrtak stigao u policiju negde oko šest sati po podne. Zadržao se prilično dugo, ali nije mu bilo neprijatno. Bio je odlično raspoložen, pričao najnormalnije s policajcima. Međutim, nakon neobaveznog ćaskanja, službena lica su mu skrenula pažnju vezano za vožnju i ponašanje za volanom. Darko je sve vreme klimao glavom, priznao krivicu i tvrdio da će biti obazriviji u svakom segmentu života, ne samo u vožnji. Priznao je krivicu, ali ne znam koja ga kazna očekuje - završava izvor blizak pevaču.

