Popularna pevačica Svetlana Ceca Ražnatović bila je gost u emisiji kod svoje koleginice Goce Tržan. One su razgovarale o brojnim detaljima iz Cecinog privatnog života, ali su se dotakle i njenog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Pevačica je istakla da je u domu kod svojih roditelja morala da kuva i sprema, dok je nakon udaje za Arkana bila tretirana kao princeza. Foto: ATA images/A. Ahel

- Kod muža, kod majke nisam bila princeza. Morala sam sve da znam, da skuvam, operem, oribam i da opeglam. Sve sam ja to radila kod majke, a ja sam njoj stalno govorila "Bože, kad se budem udala služiće me žene i hladiće me ovako, samo da me ti više ne maltretiraš da sređujemo sestra i ja kuću". Ona samo kaže "Metlu u ruke" ili "Usisivač u ruke. Što je babi bilo milo u snu joj se snilo. Brže, ajde" - ispričala je Ceca u emisiji "Stoperka šou", koja je sa roditeljima živela do dvadesete godine, a onda se prisetila jedne anegdote.

Pevačica se potom prisetila anegdote, kada joj je mama došla u posetu, a ona je još uvek spavala.

- Ona je došla u goste, ja spavam, jedan po podne, svoj sam gazda, gazdarica u svojoj kući, kad neko me budi. Vrlo nežno. Otvaram oči, kaže "Diži se". Ja kažem "Šta je bilo?", a ona će "Diži se momentalno iz kreveta". Ja pitam "Šta je bilo, što me budiš?", ona kaže "Muž ti dolazi s posla, postavljen ručak, a ti još spavaš, kako te bre nije sramota". Ja reko "Što da me bude sramota, ja spavam do kad ja hoću. Šta je sa tobom ženo, ne naređuješ mi više". Kaže moj muž "Miro, pa to je moja žena sad, nemaš ti više nikakvih ingerencija nad njom. Neka spava i uživa dokle god hoće, meni treba srećna i zadovoljna žena". Pa gde takvog da nađem više? Nema - rekla je Ceca.

